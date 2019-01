Hibátlan őszi idényt produkált az Esztergom

A gyengébben sikerült 2017–18-as szezon után az Esztergomi Vitézek rögbicsapata újra rátalált a sikerek útjára és százszázalékos teljesítménnyel, magabiztosan vezeti csoportját az NB I. alapszakaszában.

A 2017–18-as bajnoki szezon nem sikerült túl jól az Esztergomi Vitézek számára, hiszen 1996 óta először fordult elő, hogy a felnőtt férficsapat nem szerzett érmet a magyar bajnokság legmagasabb osztályában, ahol végül negyedik lett.

Tavaly nyáron aztán komoly változások történtek a klubnál. A korábbi vezetőedző, Sölösi László technikai vezető lett, feladatai közé tartozik az edzők és a technikai személyzet menedzselése, az edzők munkájának segítése. A vezetőedző az Angliából visszatérő dél-afrikai Zwelakhe Sodladla lett, aki korábban játékosként már bizonyította képességeit Esztergomban.

Több játékos is visszatért a Vitézekhez, az edzések látogatottsága is javult, emellett az előző szezonban pályára lépő fiatalok már vezető szerepet töltenek be a csapaton belül. Sodladla feladata többek között a játékosok már meglévő technikai-taktikai tudását magasabb szintre fejleszteni, valamint megértetni velük a védekezés fontosságát. Ami az őszi eredményeket illeti, elmondható, hogy jó irányba mozdult el az egyesület, hiszen eddig mind az öt bajnokiját megnyerte.

Mindehhez hozzá kell tenni, hogy az országos szövetség változtatott a bajnokság lebonyolításán. Az alacsony csapatlétszám miatt (az előző szezonban öt csapat alkotta az NB I.-et) összevonták az élvonalbeli és a másodosztályú bajnokságot, így mindjárt 13 csapatosra duzzadt az NB I.-II.-esnek hívott küzdelemsorozat mezőnye.

A Vitézek a hatcsapatos A-csoportba kerültek, ahol az első mérkőzésükön 80-12-re nyertek Sopronban a Szfinx ellen. A második meccsre kisorsolt ellenfél, a Battai Fekete Sereg nem tudott kiállni, így a Vitézek 26-0-val kapta meg a mérkőzést. Ezt az őszi idény rangadója követte, ahol a Vitézek 43-10-re verte a bajnoki címvédő Budapest Exiles csapatát. Ezt követően a SzeKerCe hazai pályán sem tudott kiállni, így ez a meccs is 26-0-val került a Vitézekhez. Zárásként a Fehérvári Vadkanokat verték hazai pályán 93-7-re, így a téli szünetben magabiztosan vezetik az A-csoport küzdelmeit. A Vitézek egyébként már megkezdte a felkészülést a tavaszi idényre, jelenleg az alapozó edzések folynak Esztergomban.