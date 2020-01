Győzelemmel kezdték a tavaszi szezont a tatabányai kézisek

Álmosabb első félidőt követően megrázta magát a Matics-csapat és magabiztos, hétgólos győzelemmel indította a tavaszi idényt.

Eladott labdákkal, szellős védekezéssel és pontatlan lövésekkel, akciókkal kezdte az idényt a Tatabánya. Amikor az egriek már négygólos előnyre tette szert (4-8), a 12. percben Matics mester ki is kérte első idejét. A fejmosás hatása azonban csak a huszadik perc tájékán éreztette hatását, amikor a hazaiak először vették át a vezetést. Addig a vendégek kifejezetten jól játszották azt a taktikai variációt, hogy támadásban hét mezőnyjátékost küldtek pályára.

A szünet után még egy-két percig ellenállt a Heves megyei gárda, de aztán a Kék Tigrisek – öt perc alatt – egy hat-nullás rohammal mindent eldöntöttek. A végén már csak a gólkülönbség volt kérdéses…

Vladan Matics: – Tipikus első mérkőzés volt. Az első fél­időben álmosan kézilabdáztunk, a szünet után már sokkal jobban. Örülök, hogy mindenkinek játéklehetőséget adhattam. Az új fiúk, Holpert és Davidovics jól mutatkoztak be. Megérdemelten szereztük meg a két pontot.

Tóth Edmond, az Eger edzője: – Első bajnokinak, különösen Tatabányán, jó volt. Remélem, jövő hétre felépülnek a sérültjeink és csatasorba állhatnak.

A Tatabányaiak két kényszerű, a váci együttesből történt villámigazolása nagyon jól sült el. A nyitó mérkőzésen a balszélső Holpert József hatszor is bevette az ellenfél kapuját, míg az irányító Marko Davidovics háromszor volt eredményes, miközben három gólpasszt is adott és egy büntetőt is kiharcolt. A mérkőzést követően a hazaiak szakvezetője is szólt arról, hogy kedvező benyomásokat tett rá a két, újonnan igazolt kézilabdázó.