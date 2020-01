Az Orosz Labdarúgó Szövetségben folytatja munkáját Kassai Viktor

A korábbi sajtóértesülések helyesnek bizonyultak: a tatabányai Kassai Viktor lett az Orosz Labdarúgó Szövetség játékvezetői testületének vezetője.

Az orosz állami TASZSZ hírügynökség az orosz szövetség sajtóosztályának közlésére hivatkozva csütörtök délután jelentette, hogy Kassai Viktor lett a korábban távozó Alekszandr Jegorov utódja az orosz játékvezetők testületének élén. Kassai régi harcostársa, asszisztense, a játékvezetéssel ugyancsak felhagyó Ring György az ellenőri testületben kapott szerepet.

Az orosz sportlap, a Szport-Ekszpressz információja alapján Magyarországon elsőként a Nemzeti Sport számolt be Kassai várható kinevezéséről december végén, ám a bíráskodástól visszavonuló magyar játékvezető kategorikusan cáfolta a hírt, sőt az orosz lap kérdésére azt is, hogy megkeresték az ajánlattal.

Kassai kinevezéséről csütörtök délután folyamán az orosz szövetség hivatalos honlapja is beszámolt, sőt szakmai életrajza rövid ismertetése után meg is szólaltatta a magyar sportembert: „Szeretném megköszönni az orosz szövetség vezetőinek, hogy felkértek erre a felelősségteljes posztra – idézik Kassait. – Nemrégiben fejeztem be a bíráskodást, és ez a megbízatás rendkívül érdekes kihívásnak ígérkezik. Biztos vagyok abban, hogy közös munkánk eredményeképpen sikerül új alapokra helyeznünk az oroszországi bíráskodást. Februárban, az edzőtáborozás során találkozom az orosz játékvezetőkkel, és megkezdjük új stratégiánk kialakítását.”

Más országban is előfordult, hogy külföldi korábbi játékvezetőre bízták ezt a tisztséget, megemlítve az Ukrajnában dolgozó Pierluigi Collinát, aki többször elnyerte a világ legjobb játékvezetőjének járó díjat, az Egyesült Államokban játékvezetőket képző Howard Webbet, vagy a korábban Szaúd-Arábiában a bírók főnökeként tevékenykedő Mark Clattenburgöt is. De említik a szerb Milorad Mazicsot, aki hivatalosan visszavonult, de Kínában még vezet mérkőzéseket.

Kassai Viktor, a 24 órának adott karácsonyi interjújában kifejtette, hogy már tudatosan a játékvezetői pályafutása végére készül, ezért végzi a nemzetközi sportmenedzser képzést, ahol játékvezetőként ő az egyetlen, hiszen az osztálytársai világhírű futballisták, elég csak a Chelsea korábbi kiválóságát, Didier Drogba nevét említeni.

Kassai az előző év végén, novemberben állította be a magyar rekordot, hiszen 322 mérkőzést vezetett az NB I.-ben a tatabányai síp­mester. Kassai Viktor játékvezetőként szinte mindent elért, amit el lehetett: vezetett Bajnokok Ligája döntőt, fújt a legnagyobb világversenyeken, és az Olimpián is. A negyvennégy esztendős Kassai utolsó nemzetközi mérkőzését Madridban vezette, ahol az Atleticó fogadta a Lokomotiv Moszkva csapatát. A rekorder játékvezető élete első NB I.-es mérkőzését 1999 márciusában vezette le, méghozzá egy Zalaegerszeg-BVSC összecsapást.