Az elmúlt évtized meghatározó kézilabdázója távozik a Tatabánya csapatából

A csapatkapitány Dénes János távozik a Grundfos Tatabánya KC együttesétől és a rivális Balatonfürednél folytatja pályafutását.

Dénes a 2008-2009-es szezon téli szünetében igazolt Tatabányára, első mérkőzését 2009 február 18-án a Veszprém ellen játszotta tatabányai színekben, az akkori Carbonexben. A lassan 36 esztendős védőjátékos több, mint tíz évet töltött el Tatabányán, ezalatt a szurkolók kedvencévé vált. A remek védőmunkájáról ismert Dénes a gólok számában az elmúlt években visszafogott volt, bár az előző szezonban négy alkalommal is mattolta az ellenfél kapusát, ebben a szezonban még nem volt eredményes a bajnokságban.

Dénes 2020 június első napjától lesz a Balatonfüred játékosa, így a most zajló idényben még számíthat rá Matics mester. A Balatonfüred nemcsak a védelem megszilárdítását, hanem a fiatal hármas védők kinevelését is reméli a rutnos védő leigazolásától, amit közösségi oldalukon közzé is tettek: „Nem hinném, hogy lenne a kézidrukkerek között, aki ne ismerné Dénes Jánost. A kőkemény védő az elmúlt évtizedben a tatabányai sikerek egyik kovácsa volt. Több éven át a Bányász csapatkapitányaként dolgozott. Mostantól a Füred minél eredményesebb szerepléséből akarja kivenni a részét. Tőle a füredi védelem stabilizálásán túl azt várják el, hogy segítse a fiatal füredi hármas védők készre formálását” – írja a Balatonfüredi KC Facebook-oldala.

Egy nagy harcos FüredenA kitűnő védőjátékos, Dénes János két évre aláírt Füredre. 2020. július elsején húzza fel a… Közzétette: Balatonfüredi KSE – 2020. február 26., szerda