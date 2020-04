A Tatai AC kézilabdázói is egyénileg készülnek a folytatásra

Több hete már, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség felfüggesztette az összes honi pontvadászatot a koronavírus-járvány miatt, így az NB I. B. Nyugati csoportjában szereplő Tatai AC férficsapatának tagjai is egyénileg készülnek a folytatásra.

Március 13-án, pénteken este jött a bejelentés a szakszövetségtől, hogy szünetelteti a bajnokságokat. „A Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége 2020. március 14-én 0.00 órai hatállyal a koronavírus megjelenésének és terjedésének megelőzése érdekében, a Magyar Kormány 40/2020. (III. 11.) számú Kormányrendeletére is figyelemmel – további intézkedésig – valamennyi, a Magyar Kézilabda Szövetség és a megyei kézilabda-szövetségek által kiírt bajnokság és kupasorozat mérkőzéseit felfüggesztette” – állt a szervezet közleményében. A tataiak addig készültek a másnapi bajnokijukra.

– Nem lehetett más döntést hozni abban a helyzetben, de ez természetesen sem játékosnak, sem edzőnek nem ideális – fogalmazott Sibalin Jakab vezetőedző. Mint mondta, a bizonytalanság a legfrusztrálóbb, egészségi, sportszakmai és gazdasági szempontból egyaránt. A kialakult helyzetben a tataiak sem tehettek mást, egyéni felkészülést írtak elő a kézilabdázóknak. Ebben kardio- és erősítőgyakorlatok egyaránt szerepelnek, általános karbantartást szolgálnak. A tréner szerint ez azonban messze van az ideálistól.

– Ha valaki most azt mondaná, hogy folytatható a bajnokság, akkor is kell minimum három-négy hét, amíg úgy formába lendülnek a játékosok, hogy bajnokit vívhatnak. Más esetben csak a sérülésveszélyt növelnénk – szögezte le Sibalin Jakab.

Ami a folytatást illeti, a helyzet több mint bizonytalan. Mint az edzőtől megtudtuk, még csak pletyka sincs, hogy mikor léphetnek ismét pályára.

– Az EHF folytatná a nemzetközi kupákat, és úgy vélem, másfél-két héten belül itthon is dönteni kellene, mi legyen a hazai bajnokságokkal – magyarázta a szakember, hozzátéve: igazán optimális, mindenkinek megfelelő határozat nem születhet. Ha például nyáron fejeznék be a szezont, nagyon összesűrűsödne a versenynaptár. Emellett az is problémákat vet fel, hogy a legtöbb játékosnak május végéig érvényes a szerződése. Mint ismert, ezekben a hetekben sorra jelentik be a sportegyesületek hazánkban és világszerte egyaránt, hogy milyen gazdasági intézkedésekre kényszerülnek a járvány miatt. Sibalin Jakab ennek kapcsán a klubra vonatkozó konkrétumot még nem tudott mondani, de azt kiemelte, hogy általában a kluboknak nehéz, vagy lehetetlen lesz fenntartani azt, amit eddig. A tataiak egyébként 15 mérkőzés után 9-1-5-ös mérleggel, 19 megszerzett ponttal az 5. helyen állnak a másodosztály Nyugati csoportjában. Innen várják a folytatást – ami ki tudja, mikor következik…