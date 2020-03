A tatabányai atléták remekeltek a feddett pályás országos bajnokságon

Február vége, március eleje meglehetősen forgalmas volt a Tatabányai SC-Geotech fiatal atlétái számára. Ekkor rendezték ugyanis a fővárosban, a BOK Csarnokban a korosztályos fedett pályás országos bajnokságokat, amelyeken szép tatabányai sikerek születtek.

Az első ob-t a serdülő korcsoportnak rendezték. A középtávfutó Árvai Róbert bajnokesélyesként állt rajthoz és 1500 méteren nyert is, míg 3000 méteren nagy versenyben lett második. A tatabányai sprinterek és ügyességi számok képviselői is kitettek magukért. Nagy Zétény 60 méteren, Pallos Csaba ötös­ugrásban, míg Luterán Fanni magasugrásban nüanszokkal maradt el a dobogós helyezéstől, de a negyedik helyezésük így is dicséretes.

A nap záró versenyszámában a 4×200 méteres fiú váltó szintén negyedik helyen ért célba. Időrendi sorrendbe ezt követően a felnőttek mérték össze tudásukat. Ezen az ob-n kissé hézagos volt a TSC gárdája, mert több versenyző is sérüléssel, illetve betegséggel bajlódott. Lesti Diána (távolugrás) tartotta jó formáját és a színvonalas mezőnyben a dobogó harmadik fokára állhatott fel, míg Gerics Roland távolugrásban és Hoffer Krisztina hármasugrásban a negyedik helyezéssel térhetett haza. Emellett Fedor Benjámin távolugrásban javuló teljesítménnyel a hatodik helyen zárt.

Az ifjúsági, illetve junior korosztály versenyén nemcsak az érmeknek, helyezéseknek örülhetett a szakmai stáb, hanem az egyéni csúcsoknak, valamint a junior világbajnokságra való felkészülés biztató eredményeinek is. Gerics Roland bizonyult a legeredményesebbnek, két aranyérmével, valamint a szintén juniorkorú Áts Viktória hármas­ugrásban szerzett aranya, és távolugrásban szerzett ezüstérme kiemelkedőnek mondható.

Felnőtt tatabányai eredmények, távolugrás: 2. Gerics Roland 7,21 méter, 3. Fedor Benjámin 7,08.

Női távol: 3. Lesti Diána 6,23 méter. Női hármasugrás: 1. Áts Viktória 12,33 méter. Juniorok, távolugrás: 1. Gerics Roland 7,30 méter. Hármasugrás: 1. Gerics Roland 14,69 méter. Női távolugrás: 2. Áts Viktória 5,57 méter. Női hármasugrás: 1. Áts Viktória 12,73 méter. Ifjúságiak, távolugrás: 3. Lesti Diána 6,25 méter.

A tatabányai atlétapalántákat Henyecz László, Reich­nach Ferenc, Hoffer József, Dömötör Balázs, Luterán László, Kovács Eszter és Salamon Zoltán edzők készítették fel. A téli-tavaszi atlétikai idény szombaton, a Téli Dobó Országos Bajnoksággal folytatódik, majd március 28-án rendezik az országos mezei bajnokságot.