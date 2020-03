Az Atlasz Geodézia Megyei I. osztályának 19. fordulója tele volt rangadókkal. A Tatabánya idegenben, a Zsámbék hazai pályán szerzett fontos három pontot, míg a Vértesszőlős nem bírt az Oroszlánnyal.

Nehéz mérkőzések vártak a csapatokra ezen a hétvégén az első osztályban. Koppánymonostorban ebéd után várták a kilátogatókat egy rangadóra, de a hazai lila-fehérek hamar eldöntötték a három pont sorsát a Bábolna ellen. A papíron háromesélyes találkozón 35 perc után már három gól volt a hazaiak előnye, miután Rába Jenő mesterhármast ért el. A második játékrész már jóval kiegyenlítettebb volt, de a csereként beálló Sinkó kvázi első labdaérintéséből lezárta a mérkőzést.

Ez következik

A 20. fordulót a nemzeti ünnep miatt szombaton rendezik. Ekkor a forduló csúcsrangadója Tatabányán lesz: a listavezető a második helyen álló Zsámbékot fogadja majd 15 órától. A Koppánymonostor Vértessomlóra utazik, a Vértesszőlős pedig Bábolnán vív rangadót. Az Oroszlány és a Nyergesújfalu egymás ellen szeretne javítani szombaton, a Sárisáp pedig hazai pályán látja vendégül az Esztergomot.

A Koppánymonostor ezzel a győzelemmel megerősítette a harmadik helyét a tabellán. Arról, hogy ez ne a második helyet jelentse, a Zsámbék tett. A múlt héten nagy meglepetésre a Nyergesújfalut legyőző Sárisáp utazott Zsámbékra. Beck Tamás alakulata ugyan gyorsan megszerezte a vezetést, de előbb Marticsek egyenlített büntetőből, majd jött a Monori-dupla, így végül a Zsámbék nagyon fontos három pontot gyűjtött. Apropó, Monori: a fiatal játékos a harmadik mérkőzését játszotta a Zsámbék színeiben, és már hét gólnál jár.

Igazi hatpontos találkozót vívott egymással a Vértesszőlős és az Oroszlány is, hiszen a két gárda pontazonossággal állt a fordulót megelőzően. A hazai Vértesszőlős ugyan több helyzetet dolgozott ki a mérkőzésen, mégis az Oroszlány szerezte meg a vezetést. Végül Tokaji Zsolt csapata csak egy alkalommal tudta mattolni Boros kapust, így egy-egy ponttal gazdagodott mind a két gárda.

Gólvadászok

A forduló győztese Rába Jenő volt, aki mesterhármast ért el a Bábolna ellen, így a Koppánymonostor támadója már 20 találattal áll az élen. A listavezető Manga Zsolt egy alkalommal volt eredményes, de 27 góljával még így is a nyergesújfalui csatár vezeti a listát. A dobogóra még a tatabányai Szabó Richárd fér fel a maga 15 találatával, bár ő nem volt eredményes a hétvégén.

A listavezető Tatabánya Nyergesújfalura utazott a forduló rangadóján. A rossz minőségű pályán egy gyors góllal szereztek vezetést a vendégek, de Manga gyorsan egyenlíteni tudott. A 20. perctől aztán ember­előnyben játszott Bekő Balázs csapata, miután Hajnal Róbertet kiállította a játékvezető. Így végül a Tatabánya magabiztosan húzta be a három pontot, a Nyergesújfalu pedig maradt a tabella negyedik helyén.

Az Esztergom kisebb meglepetésre eléggé megszenvedett a rosszul rajtoló Tatával: hazai pályán sokáig úgy tűnt, hogy hiába támadja végig a találkozót az Esztergom, mégsem sikerül gólt szerezni. Ez végül a találkozó utolsó perceiben megváltozott, így egygólos diadalt aratott a Váczy-legénység. A Kecskéd alaposan visszaadta a Nagyigmándnak az őszi ajándékot. Ősszel a Nagyigmánd egyetlen pontját épp a Kecskéd ellen szerezte, most Linczmaierék ötször is mattolták, ezzel össze is törték Porcelán kapust.