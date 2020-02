Még nem volt ideje ünnepelni Babos Timinek

„Nálunk hagyományosan nincs idő ünnepelni, ez most sem volt másként, másnap reggel a 6 órás géppel indultunk haza.

Mindketten egy öthetes túrán vagyunk túl, de mivel Kristina eljön a jövő heti, szentpétervári tornára is, így biztosan lesz még idő az ünneplésre”

– mondta az M4 Sport szerda reggeli Sporthíradójában a háromszoros Grand Slam-bajnok.

A melbourne-i fináléra visszatekintve a 26 éves játékos úgy vélekedett, hogy jóval nehezebb volt, mint a 6:2, 6:1-es eredmény sugallná.

– fejtette ki Babos, aki a siker titkát kettejük jó kapcsolatában látja.

A válogatott szereplésről a soproni teniszező közölte, nagyon szeret magyar színekben játszani, és várja már a budapesti Fed Kupa-döntőt.

„Idei célom, hogy a Fed Kupában és az olimpián is szerepeljek. London és Rio is nagy élmény volt, és óriási dolog a számomra, ha sportfanatikusként drukkolhatok a helyszínen a magyaroknak. Remélem, Tokióban egyesben, párosban és vegyes párosban is pályára léphetek”