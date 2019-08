Csaknem 150 páros indul a hétvégi bajnoki futamon

Az abszolút összetett pontverseny szempontjából ezzel a futammal kezdődik a szezon hajrája.

Három kategóriában 140 páros adta le nevezését a péntek este kezdődő és vasárnapig tartó Ózd-ralira, a hazai bajnokság idei ötödik versenyére, amelyet Ózd és Salgótarján környékén rendeznek aszfaltburkolaton.

Az abszolút összetett pontverseny szempontjából ezzel a futammal kezdődik a szezon hajrája, mert ezután már csak két versenyre kerül sor, október elején a Mecsek-ralira, majd november 8-10. között a Nyíregyházán és környékén sorra kerülő futamra, amely egyben a rali Európa-bajnokság (ERC) zárófordulója is lesz.

Az országos bajnokságot a Korda Racing Skoda Fabia R5-ösével versenyző Vincze Ferenc, Bacigál Igor kettős vezeti 111 ponttal, második Balogh János és Holczer Dániel (Skoda Fabia R5) 78 ponttal, míg a harmadik a Shell Helix Ultra csapatának párosa, a tavaly ezüstérmes Turán Frigyes, Bagaméri László (Ford Fiesta R5) duó 74 ponttal. A címvédő Hadik András, Kertész Krisztián kettős (Ford Fiesta R5) egyelőre ötödik 58 ponttal, de egy nagy hajrával még odaérhet akár az élre is.

„Tavaly sikerült itt nyernünk, most is ez a célunk, de azt még nem lehet megmondani, mennyire lesz döntő ez a verseny a bajnoki cím szempontjából” – mondta Vincze Ferenc, aki hozzátette, 33 pontos előnyük birtokában elképzelhető, hogy egy dobogós helyezéssel is elégedettek lehetnek majd.

Balogh János szerint az ob mezőnye nagyszerű pilótákat és navigátorokat vonultat fel, ezért részsikernek tartja, hogy most a második helyen állnak összetettben.

„A jelenlegi előkelő helyezésünket meg is lehet tartani, de könnyen el is lehet veszíteni, ezért igyekszünk kiegyensúlyozottak maradni, mert a terv az, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki az idei bajnokságból” – nyilatkozta az Ózd-rali hivatalos honlapján Balogh.

Turán Frigyes azt emelte ki, hogy az élmezőnyben a Ford Fiesták és a Skoda Fabiák között van különbség, ez az Ózd környéki pályáknál az egyik és a másik esetben is előnyt jelenthet.

„Vannak rendkívül gyors szakaszok, de akadnak technikás pályák is, utóbbiak nekünk és a Fordnak talán kedvezőbbek” – mondta Turán, hozzátéve, hogy a bajnokság eddig „kiélezett küzdelmet” hozott, a bajnoki címre és a dobogós helyezésekre is még több duónak van esélye.

Az Ózd-ralin a péntek esti prológ után szombaton kilenc, vasárnap pedig hat gyorsasági szakasz vár a mezőnyre, amelynek összesen csaknem 155 kilométer versenytávot kell teljesítenie a 15 etapon.

Forrás: MTI