Meghirdette 2020-as programkínálatát az esztergomi Várszínház

A nemzeti összetartozás évadjaként hirdette meg a napokban megjelent 2020-as műsorkínálatát az Esztergomi Várszínház, ahol a járvány miatt a korábbi évekhez képest alig kellett csúsztatni a kezdést.

A teátrum július 4-én a Római karnevál című színdarabbal indít, melyet a marosvásárhelyi, a soproni, a zentai színház és az Esztergomi Várszínház közös produkciójaként jegyeznek. A folytatás mondhatni a korábbi években megszokott színes, változatos, a klasszikus és népszerű műfajok egész skálája.

A 2020-as évadban is megtalálhatók lesznek a hagyományos színművek, így például Darvasi László: Karády zárkája a Gyulai Várszínház, Carlo Goldoni: A fogadósnő a Zentai Magyar Kamaraszínház, Kokan Mladenović: Hattyúk tava újratöltve a Temesvári Állami Csiky Gergely Színház előadásában. Mellettük látható lesz még Lezsák Sándor Nagypapa a bőröndben népszínműve a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámaszínháztól, illetve Tóth-Máté Miklós: A nagyrahivatott című darabja, mely az esztergomi és a zentai teátrum közös produkciója.

A várszínház most is folytatja azt a hagyományt, hogy a helyi amatőr és diákszínjátszóknak lehetőséget ad produkcióik bemutatására. Ebbe a sorozatban tartozik idén Kamara Színház Hobbi-sarok című előadása, a Carmen egyesület Filmzenék tánclépésben című kétrészes produkciója, illetve helyi együttesként a Sic Transit Folk Műhely Trianon 100-ra szóló műsora.

A zenés előadások amúgy is komoly gerincét jelenti idén a várszínház programjának, benne Dunai Éva operaénekes fellépése, Vastag Tamás Sinatra-estje is ide tartozik. Az is sokéves hagyomány Esztergomban, hogy a nyári színházi idényben mondhatni állandó bérlete van a színpadra Laár Andrásnak, aki ezúttal nem társulata élén, hanem egymaga, Besenyő Pista bácsiként peregteti le abszurd poénjaival a patinás falakról a maltert. A tradíció kiemelt része a Bábostábor, melyet 2020-ban augusztus 3. és 7. között tartanak.

Ekkor a Mirkó királyfi, a Brémai muzsikusok, a Többsincs királyfi és a Tücsöklakodalom című előadások szórakoztatják a gyerekeket. A finálé ezúttal is lenyűgöző lesz, a Bazilika előtti nagyszínpadon a legendás István, a király rockopera koncertváltozatát láthatja-hallhatja a közönség.

Augusztusban három előadás ejti majd ámulta a publikumot, az Ady és Tisza István képzeletbeli párbeszédéről szóló, Szále László: Fekete zongora című felolvasószínházát tekinthetik meg az érdeklődők. Ezen túl Martin Huba A Glembay-ház című drámája és Monoblock Helló, náci! című előadása teszi emlékezetessé az augusztusi kínálatot. Az Esztergomi Várszínház 2020-as részletes programja az intézmény honlapján és facebookos oldalán látható.