150 gyermekszínjátszó próbálta elkápráztatni a zsűrit az Agorában

Számos iskola képviseltette magát az idei országos gyermekszínjátszó találkozó megyei bemutatóján csütörtökön. A gyerekek összesen hét előadással készültek.

Az Árpád Gimnázium Szálka Stúdiója nyerte a XXVIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei bemutatóját. Az Univerzoom című előadásuk arany minősítést kapott, és a zsűri továbbjuttatta a csoportot az országos döntőbe.

Az Agorában megszervezett gyermekszínjátszó találkozón Tóth Zsóka művészeti főmunkatárs köszöntötte a több mint százötven gyermeket és az érdeklődőket. Hét produkciót értékelt a zsűri: Dolmány Mária drámapedagógus és Papp Dániel színész, drámapedagógus.

A tatai Kőkúti Általános Iskola Kaptár csoportja indította a bemutatót a Méhek táncával, Kósáné Hegedűs Ágnes és Hermanné Kolek Marianna rendezésében. Majd a Picik és Kicsik léptek a színpadra a tatabányai Kodály Zoltán Általános Iskola és AMI képviseletében. Népballadák és népdalok ihlették a műsorukat, amelyet Keresztes Mária rendezett. A tatai Zsák Bolha csoport a Kenderke AMI és a Kőkúti Általános Iskola színjátszóiból állt össze. Ebből mi lesz? című műsorukat Sulyokné Nagy Tünde rendezte.

A KSZCS, azaz a Kőkúti Színjátszó Csoport ÁÁÁ-Lom! című játékát Nedermann Katalin rendezte. Bemutatkozott még a Ficseri, a tatabányai Szent Margit Általános Iskolából, akik Petőfi Sándor, A helység kalapácsa című művét vitték színpadra Bíró Ildikó rendezésében. Az AZOLIK csoport a Kodályból érkezett, és Vadon LÉT című műsorukat is Keresztes Mária tanította be. Zárásként a Szálka Stúdió tagjai mutatkoztak be az Agora színpadán.

Míg a zsűri dolgozott, kiváló műsort láthatott a közönség Fabók Mariann színművész és bábos mesemondó előadásában.

Ami az eredményeket illeti: a zsűri döntése értelmében bronz minősítést kapott a Kaptár, a Ficseri, és az Azolik formációja. Ezüstöt a Picik és Kicsik, valamint a Zsák Bolha, és aranyat a Szálka Stúdió. A zsűri a minősítéstől függetlenül döntött a továbbjutásról. Így a regionális versenyen képviselheti megyénket a Picik és Kicsik, valamint a Szálka Stúdió. Nem kértek ugyan minősítést a zsűritől, mégis továbbjutott a KSZCS, azaz a Kőkúti Színjátszó Csoport társulata is.