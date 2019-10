A Séfek Séfe zsűritagja elárulta a keriseknek, mi a legfőbb feladatuk

A modern konyhai technológiával ismerkedhettek meg a Tatabányai Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskolájába látogatók.

Az egyik cégcsoport hazai vezetője, Szekeres Tibor elmondta, modern konyhai berendezéseket gyártanak. A Keri vendégeinek, séfeknek, tulajdonosoknak és a tanulóknak azt szerették volna megmutatni, hogy a technológiától nem kell félni, hiszen megkönnyíti a dolgukat, pénzt takaríthatnak meg és stabil minőséget eredményez eszközeik használata.

Az eseményen részt vett Vomberg Frigyes séf, aki a népszerű, Séfek Séfe című tévéműsorban is szerepel zsűritagként. Vomberg Frigyes a diákokhoz is szólt. Arról beszélt, a fiataloknak nincs más feladatuk, csak szorgalmasnak lenni és tanulni, szeretni azt, amit csinálnak.

– A mi szakmánk olyan, hogy fizikailag, fejben és esztétikailaig is a toppon kell lenni – fogalmazott Vomberg Frigyes.

A programon a berendezések működését is megfigyelhették a résztvevők, majd az elkészült fogásokat is megkóstolhatták.