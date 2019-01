Valóra vált álmok 2018-ban: büszkék lehetünk a megyei eredményekre

Eredményes évet tudhat maga mögött a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat.

„Dübörögnek” a TOP projektek, a közös munka meghozta gyümölcsét, így elismerésekből sem volt hiány. Popovics Györggyel, a megyei közgyűlés elnökével beszélgettünk.

– Hogyan értékeli megyénk 2018-as évét a közgyűlés elnöke?

– Egyértelműen pozitívan. Megyénk folyamatosan fejlődik. Nem csak a gazdasági mutatókban járunk az élen, óriásit léptünk előre a foglalkoztatottság terén, javultak a közszolgáltatások, korszerűsödtek az intézmények. Nagy öröm, hogy településeink jól tudtak élni a Terület- és Településfejlesztési Program, a TOP lehetőségeivel, kiváló pályázatokat adtak be.

Ezeket persze nem elég megnyerni, megvalósítani is tudni kell! Az önkormányzatok ezzel a kihívással is ügyesen küzdöttek meg. A nyertes projektek megvalósítása folyamatos, az első körös támogatói döntések segítségével idén számos beruházás esetében már az átadásra is sor került.

Együtt ünnepelhettük megyénk lakóival az orvosi rendelők, általános iskolák, szociális ellátási intézmények, óvodák és bölcsődék megújulását, vízrendezési és épületenergetikai beruházások átadását. A rendelkezésre álló 26 milliárd forintos támogatási keretösszegből eddig több mint 5,5 milliárd forintnyi beruházás valósult meg. A 2019-es év feladata a pályázatok döntő többségének megvalósítása.

– Hogyan sikerültek a saját projektek?

– A klímaváltozás környezeti kockázatainak csökkentése érdekében a megyék közül az elsők között készítettük el az új Környezetvédelmi Programot. Megalkottuk megyénk klímastratégiáját, megalakítottuk a megyei éghajlatváltozási platformot is. Elkészítettük a megye területén működő 3 LEADER Helyi Akciócsoport településeire azokat a fenntartható energia és klíma akcióterveket is, amelyek a 2021–2027-es új uniós költségvetési ciklusban az energiahatékonyság javítását és a klímaváltozás mérséklését támogató források szerzésének elengedhetetlen feltételei lesznek.

Munkánkat a Virtuális Erőmű Program 2018-as tavaszi díjátadó gáláján a megyék közül elsőként „klímatudatos önkormányzat” díjjal ismerték el, ősszel pedig szintén úttörőként vehettük át a Virtuális Erőmű Alapkövet is. Megyénk kilenc települése kapott idén Klímatudatos Önkormányzat díjat.

– Gondoltak a megyében rejlő olyan lehetőségek, szolgáltatások feltérképezésére, amelyek a hátrányos helyzetűeket érintik?

– Természetesen. Azon dolgozunk, hogy az együttműködő partnereink segítségével feltérképezzük a meglévő, igénybe vehető szolgáltatásokat és eljuttassuk ezek hírét a megyénkben élő hátrányos helyzetűeknek. A megyei foglalkoztatási paktum az országban elsőként a megyénkben valósult meg.

– Milyen területeken értek még el kiemelkedő eredményeket a megyeiek?

– Ismét a legboldogabb megyék közé tartozunk a felmérések alapján. Nálunk van hazánk legszebb fekvésű települése, Súr. Az Év polgármestere Komárom első számú vezetője, dr. Molnár Attila lett. Megyénkbe került a Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka cím is, amelyet a Hilltop-Neszmély Borászat vehetett át. A Virágos Magyarország versenyen több településünk is jeleskedett, az Év tortája pedig a Komáromi Kisleány lett. A Helyi Önkormányzatokért Miniszteri Díj esetében a három díjazott polgármester közül kettő, a szomori Nagy György és a tatai Michl József szűkebb hazánkból került ki. A megyei önkormányzat eddigi koordinációs munkájával kivívta a települések elismerését.

– Melyek a közeljövő kiemelt projektjei?

– Azon leszünk, hogy rendszert alkotva, az egyes területeket összehangolva dolgozzunk, hiszen szervezettség és összhang szükséges ahhoz, hogy az egyes fejlesztések kiegészítsék, erősítsék egymást és mindez megyénk javára váljon. A jövő feladata az is, hogy egységet kovácsoljunk a megyében. Ezt segíti elő a nemrég indult, a megyei identitás erősítését célzó projektünk is, melyben lehetőséget adunk a különböző tájegységeken élőknek arra, hogy találkozzanak, megismerjék egymás hagyományait és szokásait. Fontos, hogy minden itt élő tudja, ez az ő megyéje, ahol minden feltétel adott a boldogulásához.

– Megfogalmazott üzenetet a 2019-es évre?

– Kívánom, hogy az egymás iránti elfogadás, összetartó erő és közösségi szellem legyen példa előttünk ne csak az ünnepek alkalmával, hanem az előttünk álló esztendőben is! Sikerekben, eredményekben gazdag, boldog új évet kívánok a megyében mindenkinek! A megye segítségére ezentúl is minden polgár számíthat.