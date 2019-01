Olcsóbban fűthetnek a fával és szénnel tüzelők

A tűzifa ára az idén öt százalékkal csökkent a vértesszőlősi Carbonex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tatabányai telephelyén.

A szénért négy százalékkal kevesebbet kell fizetni, mint tavaly. A majd’ 30 éves Carbonex Kft. telephelyen most is hegyekben áll a tüzelőanyag.

A megyeszékhelyen nagy- és kiskereskedelmi, illetve lakossági célra itt kínálnak tüzelőt. Ám a cég értékesítési tevékenysége gyakorlatilag az egész országra kiterjed.

A tavalyi árakkal szemben az új évben, az általános tendenciával ellentétben, öt százalékkal kevesebbet kell fizetni a tűzifa mázsájáért, miközben a szén átlagosan négy százalékkal lett olcsóbb. Egyebek mellett erről is említést tett Koródi Mihály, a létesítmény vezetője.

– Egy mázsa hasított, kemény tűzifa ára jelenleg négyezer forint – emelte ki a szakember. – De az eddig eltelt időszakban az a tapasztalatunk, hogy lanyhult a fa iránti érdeklődés. Pedig legalább 400–500 köbmétert készleteztünk be már augusztus óta. Ezt a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. termelte ki. Várhatóan ez a mennyiség az egész fűtési szezonra elegendő lesz.

Bizonyítékként az udvar egyik szegletében ott meredeztek az éger-, bükk-, tölgy- és cserhasábkupacok, a rönkökből rakott hatalmas farakások előtt.

– Október közepére nyolc fajta szénnel feltöltöttük a telephelyet – hangsúlyozta a telepvezető. – De egyébként is egy-két napon belül itt van a szén, ha megrendeljük, mert ettől az évtől már minden fuvar közúton érkezik. Az idén ugyanis a vasúttársaság felmondta az iparvágányon szállítást, mert nem éri meg azt fenntartani.

Mivel a cseheket és a lengyeleket nem sújtotta olyan ítéletidő, mint az osztrákokat, németeket vagy szlovákokat, nem várható fennakadás a szénimportban.

A telep vezetője azt is elmondta, hogy a vevők mintegy húsz százaléka már a tél beállta előtt, időben beszerezte a téli fűtőanyagot. Ennek ellenére még ottjártunkkor is volt, aki csak egy vödör szenet vásárolt, mert gyakori, hogy a legtöbben csak annyi tüzelőt vásárolnak, amennyire – némi túlzással – pillanatnyilag szükségük van. Miközben érkeztek azért tüzelőért teherautóval is. Holott a társaság szolgáltatásai közé tartozik, hogy vállal házhoz szállítást is.

– A készleteink egy hétre biztosan elegendőek, még akkor is, ha ismét beköszöntenek a fagyok – jegyezte meg Koródi Mihály. – Ez azt jelenti, hogy a váratlanul nagy hidegre, valamint a havazásra is felkészültünk, és mivel sem a cseheknél, sem lengyeleknél nem hullott jelentős mennyiségű hó, így az ellátás zavartalan.