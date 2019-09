Tataiak nyerték az országos sírásó versenyt

Meglehetősen különös versenynek adott otthon a székesfehérvári Béla úti temető. Itt rendezték ugyanis a sírásók országos bajnokságát. Ezt pedig a tatai Libitina Kegyeleti és Szolgáltató Kft. kéttagú csapata nyerte.

Talán nem is hinnénk, de egyre népszerűbb a sírásók közötti megmérettetés. Idén immáron negyedik alkalommal rendezték meg, és ebben az esztendőben a nevezések száma meghaladta a húszat. A feladat pedig a következő volt: a kéttagú csapatoknak egy-egy 80 centi széles, 2 méter hosszú és 1,6 méter mély sírt kellett kiásniuk, majd visszahantolniuk. A verseny győztese a tatai Libitina Kft. két sírásója, a 39 éves Szakály Róbert és a 25 esztendős Kecskeméti Rudolf lettek.

– A végső helyezéseket a pontos méret és az időeredmény határozták meg – meséli Róbert, aki 15 éve űzi „mesterségét”. – De számított a csapatok kulturált, kegyeleti eseményhez méltó viselkedése is. Azt, hogy hol kell ásnunk, sors­húzással döntötték el. Ugyanis nem mindenütt egyforma a talaj. Van ahol lazább, de van, akinek keményebb föld jutott. Úgy gondolom, nekünk olyan közepesen kemény parcellában kellett dolgoznunk…

A tatai győztesek a kétévente, a szlovákiai Trencsében megrendezett V4-ek versenyén képviselhetik hazánkat 2020-ban. Itt nem temetőben zajlik majd a verseny.

– A cégvezetés ösztönzött bennünket, hogy vegyünk részt ezen a bajnokságon – jegyzi meg Rudolf, aki 4 éve a cég alkalmazottja. – Mert tavaly, újoncként ötödikek lettünk. Mivel a múltévi győztes a székesfehérvári páros volt, de ők mint rendezők nem indíthattak csapatot, így a legnehezebb ellenfélnek talán a föld bizonyult. Az jóleső érzés volt, hogy sokan szurkoltak nekünk. Végül megnyertük a trófeát, és az ezzel járó ötvenezer forint jutalmat is.

Dobos János, a társaság ügyvezetője azt is elmondta, hogy két óra volt a szintidő.

– A mi csapatunk 1 óra 14 perc 40 másodperc alatt végzett – emeli ki Dobos János. – De egy ilyen munka gyorsaságánál a teljesítmény valóban függ a talaj keménységétől. Akadt már olyan sírhely is, amelyet negyven perc alatt kiástak dolgozóink. Most a visszahantolást a tizenöt perces szintidő alatt teljesítette Róbert és Rudolf, valamint a képzeletbeli nyughely rendezettsége is abszolút megfelelő volt.