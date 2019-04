A fontos ügyeken dolgozó Rotary Club fákat ültetett Tatabányán

Tizenkét fát ültetett a Rotary Club Tatabánya a Kormányhivatal mögötti buszfordulóban. A fák átadásának ünnepségén egy emléktáblát helyeztek el a területen.

A fák átadásának ünnepségén Németh Ildikó, a Rotary Club Tatabánya idei elnöke és ifjúsági felelőse köszöntötte a vendégeket, támogatókat és a klub megjelent tagjait. Kiemelte: a huszonegy éve működő szervezet legfontosabb programjai általában az ifjúsághoz, a tehetséggondozáshoz kapcsolódnak.

Sikeresek a cserediákprogramjaik és különböző táboraik is. Emellett támogatják az egészségügyet, kultúrát, rászorulókat, s ezúttal a környezetvédelem került a középpontba. Hozzátette: terveznek majd még hasonló faültetési akciókat a jövőben is a városban. Májusban környezetvédelmi konferenciát rendeznek diákoknak, ezzel kapcsolatban már egy pályázatot is kiírtak szakközépiskolásoknak, nyáron pedig e témában gyermektábort is szerveznek.

Gondár György, a Magyarországi District Rotary kormányzója kiemelte: hazánkban ötvennégy klub ezerötszáznál több taggal működik. A száztizennégy éves szervezet célja, hogy a rászorulók mellett támogassa a tehetségeket és a környezetvédelemre is ráirányítsa a figyelmet. Emellett folyamatosan várják a segíteni akaró fiatalokat a klubokba.

Schmidt Csaba polgármester is megerősítette, hogy Tatabánya számára igen fontos, hangsúlyos a környezetvédelem. Az idén száz fát ültettek a város különböző pontjain, s a Rotary Club Tatabánya kezdeményezését is örömmel üdvözölték.

A faültetési program félmillió forintból valósult meg. A tatabányai szervezet az akciót egy emléktáblán örökítette meg, amelyet a Kormányhivatal mögötti területen helyeztek el.