Önkéntes tartalékos katonának képeznek ki a tatai dandárnál

Önkéntes területvédelmi tartalékos katonákat képeznek ki a tatai dandárnál. A 22 civilnek többek között harcászati, egészségügyi, jogi képzést is tartanak összesen hat alkalommal. A sikeres vizsga után szerződéses katonának jelentkezhetnek, vagy maradhatnak a tartalékos kötelékben is.

A Szegedi Tudományegyetem földtudományi szakán tanul Preininger Viktória főtörzs­őrmester, aki az iskola elvégzése után meteorológusként szeretne dolgozni a honvédség valamelyik repülőterén. – A diploma után mesterképzésre is szeretnék majd menni. Azonban addig is szerettem volna valamilyen formában a honvédséghez tartozni, ezért jelentkeztem a tartalékos képzésre – árulta el Viki, aki az egyetem mellett szeretne majd tartalékosként honvédségi feladatokat is ellátni.

Nagypál Zoltán főhadnagytól nem állnak messze a fegyverek, hiszen az Országos Magyar Vadászkamara megyei szervezetének a titkára. A férfi 40 éve volt sorkatona, utána pedig tartalékosként szolgált a tatai dandárnál is. Most önként ült vissza az iskolapadba, hogy a honvédség és a vadászkamara megállapodása alapján példát mutasson a többi vadásznak.

– Az önkéntes tartalékosi szolgálat szerintem egy nagyon jól kitalált rendszer, amelybe a civilek is csatlakozhatnak. Hiszen aki szeretne önkéntesen segíteni a szűkebb otthonában, annak – nagyobb megkötések nélkül – a honvédség tartalékos rendszere nagyon jó lehetőséget ad erre – vélekedett a vadász.

A megye tartalékos katonáinak felkészítését a 12. Dula Nándor Területvédelmi Zászlóalj végzi. Ubornyák Attila, a kiképzőszázad századparancsnok-helyettese elmondta, hogy a régi, jól működő tartalékos rendszert szeretnék újra életre hívni. Ennek az a lényege, hogy ha valakit vonz a honvédség, de nem szeretné feladni a civil munkáját és életét, valamilyen formában mégis részt vehessen a katonaság életében.

– A képzést sikeresen teljesítő katonáknak egyrészt lehetőségük van szerződéses katonának jelentkezni. Ehhez már csak egy fizikai és egy egészségügyi alkalmassági vizsgán kell megfelelniük. Másrészről aki úgy dönt, hogy tartalékos marad, azokat a honvédség nem harcászati feladatok ellátására behívhatja. Ez lehet például járőrözés, forgalom­irányítás.