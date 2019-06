A tatabányai motorosok most tényleg megmutatták, hogy aranyból van a szívük

A legkeményebb motorosok is meghatódva álltak a színpadon Tilli Martin és családja mellett a minap megszervezett Turul Népe Motoros Baráti Összejövetelen, amelynek a Síkvölgyi Lovarda adott otthont. A rendezvényen a 2015-ben elgázolt fiú részére gyűjtöttek, hogy így segítsék gyógyulását, gyógyíttatását.

Valószínűleg nem csak a szikrázó napsütés miatt szökött könnycsepp néhányak szemébe a színpadon, amikor bemutatták a dzsembori résztvevőinek Martint és szüleit. A kisfiút Szár és Újbarok között gázolta el egy autó, a sofőr pedig elhajtott. Mónika és Arnold Valter, a szülők, valamint nagyobb fiuk, Valter, együtt állt a színpadon Martinnal, akit meg is leptek a motorosok. A tatabányai motorosok mellett a Szekszárdról érkezett Alisca Legends is kedveskedett a két fiúnak, majd az édesanya idézte fel, mi minden történt velük az elmúlt négy évben, azóta, hogy Martin kómába esett a baleset miatt.

A családfő később elcsukló hangon idézte fel: kiváló orvosok, nővérek gondoskodtak Martinról, aki akkor tért vissza a kómából, amikor már-már lemondtak róla a szakemberek. Ma iskolába jár, de mint egy csecsemőnek, úgy kellett mindent újra megtanítani neki. A családnak az ad erőt többek között, hogy a most 12 éves fiú folyamatosan átlépi a saját határait. A küzdelemnek és fejlesztésnek persze még messze nincs vége.

Hamarosan kiderül, hogy használhatja-e még hangszálait, vagy a légzés biztosítása érdekében le kell mondani arról, hogy Martin beszéljen. Ők, mint mindig, most is bíznak a legjobbakban. A dzsemborin összegyűlt adománnyal, az odafigyeléssel segített most a családnak abban, hogy minél jobb esélyei legyenek Martinnak a minél teljesebb életre. Ahogy Pongrácz Józseftől megtudtuk, hatszámjegyű összeg gyűlt össze a családnak a felvidéki, két vajdasági, és hazai, karcagi, bélapátfalva, kalocsai, bajai motorosok összefogásával, de mellettük azoknak is jár a Turul Népe tatabányai motorosoktól a köszönet, akik nem kétkerekűekkel érkeztek, de támogatói jegyet vettek.

A jótettek mellé jó hangulat is dukált a dzsemborin, amelyet az időjárás is kegyeibe fogadott, ugyanis remek időben töltötték együtt a hétvégét a motorosok és barátaik. Erről többek között az esti koncertek voltak hivatottak gondoskodni, de a motoros felvonulás mellett volt például játékos sorverseny, valamint pin-up girl szépségverseny is, amelynek díjait nem más, mint az ifjúsági olimpiai bajnok párbajtőröző, Esztergályos Patrik adta át.