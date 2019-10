Méltán elismert díva a Szent Borbála Kórház gyógyszerésze

Hétköznap gyógyszerészként tevékenykedik, munka után pedig a művészetnek szenteli az idejét, méghozzá az éneklésnek. Dr. Terék Blanka, a Szent Borbála Kórház Intézeti Gyógyszertárának szakgyógyszerésze évek óta foglalkozik énekléssel, akit többen hallhattak már megyei egészségügyi rendezvényeken is.

A gyógyszerész elmesélte nekünk, a kémiát már általános iskolában nagyon megszerette. A családja főként a gyógyszerészet irányába próbálta terelni őt, hiszen édesapja szerint ez egy komoly „nőies” szakma. Korán felismerte, hogy jó választás lenne ez számára, úgy gondolta, az életben a reál tantárgyakkal jól lehet boldogulni. Ezután arról kérdeztük, hogyan került az életébe a zenei vonal.

– Gyermekkoromban jártam szolfézs órára, valamint gitározni, de ez végül hamar abbamaradt. Az egyetemen pedig rengeteget tanultam, így nem jutott elég idő a hobbira. Utolsó évesként úgy éreztem, valami még hiányzik. A belső vágyam végül arra terelt, hogy énekelni tanuljak – fogalmazott Terék Blanka.

Belső vágya egy idő után az éneklés felé terelte

Hozzátette, mindig is tanár párti volt, úgy gondolja, ha az ember komolyan szeretne valamibe belefogni, ahhoz kell valaki, hogy utat mutasson. – Nem voltak különösebb terveim, egyszerűen azt éreztem, hogy nagyon szeretnék énekelni. A családom tagjai nagyrészt orvosokból állnak, de felbukkan a művészi vonal is, egyik unokatestvérem például költő – mesélte Terék Blanka.

– Habár az operettet és az operát kedveltem, megdöbbentő volt, hogy a tanárom úgy gondolta, a hangom alapján inkább klasszikus műfajt lenne érdemes énekelnem. Nagy kihívássá vált ebben tapasztalni és fejlődni – tette hozzá a gyógyszerész.

Templomi esküvőkön is fellépett már

Kiemelte, az élet ez után indult be igazán, hiszen sok fellépési lehetősége lett. Azóta sok felállásban lép fel. Zongorakísérőkkel, gitárkísérővel, valamint egy punkzenekarral is, akikkel operát vegyítenek a műfajba. Templomi esküvőkön énekel, valamint partyzenekarral, manapság pedig egyre többször a megyénkben egészségügyi rendezvényeken is. Mesélt arról is, milyen volt a legelső fellépése. Elmondta, egy kis koncertteremben volt Diósdon, egy növendékhangversenyen, ahol főként zongoristák játszottak. Nem félelem, inkább a pozitív izgalom járta át.

– Alapvetően lámpalázas vagyok, de a fellépés előtti izgulás mértéke leginkább attól függ, milyen az aznapi hangulatom. Sokszor magával ragad a könnyűség érzése, ami segít lendületben tartani a műsor alatt – fogalmazott a gyógyszerész.

– A magam festette világnak én vagyok a primadonnája. Még ha nem is lettem hivatásos énekesnő de tudtam magamnak teremteni egy hasonló világot. A hétköznapokat tekintve nem tartom magamat dívának, de úgy gondolom, mint minden nőben, bennem is lakik egy „Díva” és nagyon szeretem azokat a pillanatokat, amikor megélhetem ezt.