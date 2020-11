Megszavazta a parlament: megmenekültek a tatai népszavazás aláírásai

A törvény hatályba lépését követően, három napon belül kell leadni a népszavazási íveket, amelyeket a tatai szállodaellenzők gyűjtöttek. A helyi polgármester és országgyűlési képviselő vitte a parlament elé az ügyet.

Ahogy arról beszámoltunk, a kormánypárti Bencsik János országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos és Michl József polgármester a tatai szállodaépítést ellenzők által indított népszavazás megsemmisítésre ítélt aláírásaiért összefogott, hogy azok ne menjenek kárba a veszélyhelyzet miatt. Mint ismert, a jelen időszakban minden választást és népszavazást meg kellett szakítani, és emiatt múlt héten a Nemzeti Választási Iroda álláspontja szerint a ledarálás várt volna a tatai ívekre is. A rendkívüli jogrend módosításairól és 90 napos meghosszabbításáról kedden döntött a parlament: 180 igennel, 1 nemmel fogadták el a törvényt, míg 18-an nem szavaztak.

Bencsik János, Michl Józseffel egyetértésben a parlament törvényalkotási bizottságához fordult, hogy módosítsák a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényjavaslatot. A honatya az országgyűlésben is felszólalt a törvénymódosítással kapcsolatban a szavazás előtt. Mint fogalmazott, az alapvető állampolgári jogokat is csak méltányosan szabad korlátozni a veszélyhelyzet alatt. Felidézte, hogy több mint 6000 tatai lakos és a kezdeményezők felé is méltánytalan lenne a népszavazás megszakadása. Ezért kérték, hogy szüneteljen a folyamat. Köszönetet mondott a törvényalkotási bizottságnak, hogy rögzítették ezt.

Nem megszakad, hanem szünetel

A bizottság elnöke, Hende Csaba nyújtotta be egyébként azt az összesítő módosító javaslatot, amelyben helyet kapott a tatai szignók megmentése is. A módosítást úgy szövegezték meg, hogy a rendelkezés hatálybalépésekor helyi népszavazás érdekében már folyó aláírásgyűjtés ne megszakadjon, hanem csak a veszélyhelyzet megszűnéséig szüneteljen.

A vonatkozó kormányrendelet idejéig (vagyis november 5-ig) összegyűjtött aláírásokat tartalmazó – megsemmisítésre nem került – aláírásgyűjtő íveket a szervezőnek a rendkívüli jogrendről szóló törvény hatályba lépését követően, három napon belül kell átadnia a helyi választási irodának. Az addig le nem adott ívekre viszont megsemmisítés vár.

A HVI őrzi majd a népszavazási íveket

A veszélyhelyzet után úgy folytatódik majd az aláírásgyűjtés, hogy a helyi választási iroda vezetője új hitelesítési záradékkal látja el az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát, és azt átadja a szervezőnek. Onnan a maradék napokra (ez Tatán hét nap) folytatódhat majd a gyűjtés, magyarázta Michl József polgármester élő Facebook-videójában. A városvezető kitért rá, hogy a HVI őrzi majd meg az íveket, és így egy aláírás sem veszik el.

– Mindenki számára megnyugtatóan rendeződött így ez az állapot. Mindenki megnyugodhat, hogy mindenki a törvénynek megfelelően járt el. A jegyző úrnak is köszönöm, hogy a jogszabályok mentén intézkedik, kér állásfoglalásokat, ahogy történt a múlt héten, és történt most is, amikor megszületett ez az új törvény – magyarázta a polgármester.