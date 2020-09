Majd' 500 bábolnai újszülött nevét őrzi már a város életfája

Életfaünnepséget tartottak Bábolnán, ahol a 2019-ben született gyermekeket köszöntötték. Ebben az esztendőben már a 428. név került fel a fára.

Az eseményen dr. Veres Zoltán, a megyei önkormányzat jegyzője elmondta, mindenki számára, akinek fontos az önkormányzatiság, kiemelt öröm az ehhez hasonló alkalom, hiszen a sok újszülött azt bizonyítja, az itt élők bíznak a település jövőjében. Hangsúlyozta, a megyei önkormányzat kiemelt figyelmet fordít arra, hogy javítsa a kisebb településeken élők életkörülményeit. Ehhez nyújtott segítséget véleménye szerint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, amelynek keretében bölcsődék, óvodák, iskolák, hivatali és közintézmények újultak meg. Emellett sok kulturális eseményt is szerveznek megyeszerte.

Dr. Horváth Klára polgármester azt mondta, ez az ünnep a gyerekekről szól, sok bábolnai véleménye szerint ez a város egyik legszebb eseménye. A testület 2014-ben kérte fel Gera Katalin kaposvári szobrászt, hogy készítse el a kaposvári után Bábolna életfáját is. Az Életfára 800 levelet helyeztek el, amely akkor úgy tűnt, hosszú éveken át „elég” lesz. Ebben az esztendőben azonban már a 428. név került fel a fára.

Ehhez a rendezvényhez kapcsolódik a negyedévente megrendezett babazsúr is, ahol szintén a kicsiket és szüleiket köszöntik. Az Életfát képviselői kezdeményezésre helyi értékké nyilvánították, most pedig azon dolgoznak, hogy a megyei értékek közé is bekerüljön a szobor. Az esemény végén a családok egy-egy lufit vehettek át, amelyet közösen engedtek fel a levegőbe. Ezt követően a családokat egy kis frissítővel is megvendégelték.