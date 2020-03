Nem csak az M1-esen autózók örülhetnek a Közút bejelentésének

Ahogy az autósok tapasztalhatták, idén is elkezdték szakaszosan felújítani az M1-es autópálya burkolatát, amely Budapest és Tatabánya között jócskán lassítja a forgalmat. Mégis fontos az autósok türelme, mert a magyar sztrádák legforgalmasabb szakaszának folyamatos karbantartása elengedhetetlen. Erről beszélgettünk a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatójával, Barabás Zsolttal a különleges helyszínre, a zsámbéki pihenőhelyre meghirdetett sajtóeseményen.

Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár többek közt azt emelte ki, hogy a kormány három párhuzamosan futó útfelújítási programban támogatja a hazai közutak műszaki állapotának javítását. A Komplex Útfelújítási Program költségeit kizárólag hazai költségvetési forrásból fedezik, ahogy a Magyar Falu Program vidéki útszakaszainak rendbetételét is.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében uniós társfinanszírozással idén 54 útszakaszon zajlik majd kivitelezés 122 kilométeren több mint 16 milliárd forintból. Elhangzott az is: a három útfelújítási programban 2016 és 2020 között 280 milliárd forintból több mint 900 útszakasz szolgáltatási színvonala javul több mint 2400 kilométeren.

Pécsi Norbert Sándor kommunikációs osztályvezetőtől megtudtuk a megyei adatokat is. Ezek szerint a megyei sztrá­daszakasz két oldalán mintegy 22 milliárd forintos felújítást terveztek az év végéig mintegy 71 kilométeres szakaszon. A Magyar Falu Programban ugyanakkor négy út újul meg még idén. A bajnai Ugrató-patak-hídnál és a Bajna és Zsámbék közti szakaszon több mint négy kilométeren dolgoznak, s mindez 557 millió forintba kerül. A Dorog-Úgy-Tinnye közti úton több mint 1700 métert tesznek rendbe 272 millió forintból. A Nagyigmánd és Szákszend közti szakaszon 3800 méter újul meg 432 milliós költséggel, míg Kisbér és Veszprémvarsány között 3825 méteren lesz új aszfalt 432 millióból.

Az autósok türelmét kérik

Szilvai József Attila, a Magyar Közút Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy március 15-ig továbbra is téli üzemmódban dolgoznak.

A téli üzem kezdete óta összesen több ezer tonna aszfaltot dolgoztak be a 32 ezer kilométernyi országos közúthálózaton a burkolathibák ideiglenes megszüntetése érdekében. A tavasz kezdetével hamarosan beindulnak a melegaszfalt keverő telepek is, így kezdetét veheti a tartósabb, lokális és nagy felületű javítások sora.

A felújítással, burkolatjavítással érintett szakaszokon átmenetileg korlátozásokra, sávlezárásokra is számíthatnak a közlekedők, azonban a felújítások az ő érdekükben történnek, ezért kérik mindenki türelmét és megértését a munkálatok ideje alatt.