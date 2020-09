A korosabb használtautók a népszerűbbek a tatabányai kereskedő szerint

Júliusban több mint 12 ezer használt import személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami az előző hónaphoz képest 13 százalékos, az áprilisi mélyponthoz viszonyítva pedig 61 százalékos növekedés. Mindezt megerősítette a a tatabányai használtautó-kereskedés vezetője is.

A behozatal újbóli élénkülését mutatja az is, hogy 2019 júliusához képest már csak tízszázalékos a visszaesés, miközben áprilisban és májusban még 40 százalék körüli elmaradást mutattak a statisztikák a 12 hónappal korábbi értékekhez képest. A JóAutók.hu közleménye szerint a vásárlók a koronavírus által okozott bizonytalanság miatt ebben az időszakban óvatosabban költenek.

A visszaesésben közrejátszik az is, hogy a gyártók tavaszi rendkívüli leállása miatt több márka esetében is meghosszabbították a szállítási határidőt, így számos személygépkocsit a vártnál később helyeztek forgalomba. A használt autók növekvő forgalma azt is jelenti, hogy 2020-ban sem várható fordulat a hazai autópark átlagéletkorának alakulásában.

– Mi is azt tapasztaltuk, hogy kezdenek visszatérni a vásárlók – magyarázta Bereczki Gábor, egy tatabányai használtautó-kereskedés vezetője. Mint fogalmazott, nyár derekától a forgalom már-már emlékeztetett a tavaly nyárira. Azt is megtudtuk, hogy a vásárlók többen vannak, mint akik csak nézelődnek, hiszen konkrét négykerekűeket néznek ki interneten és célzatosan érkeznek a kereskedésbe.

Bereczki Gábor azt is elmondta: a tapasztalatok szerint a vevők a kevésbé prémiumkategóriás járműveket keresik, továbbá hogy az import felpöröghet, a még mindig viszonylag magas forint-euró árfolyam dacára is. Emellett a korosabb autókat részesítik előnyben, főleg a tavalyi esztendővel összevetve szembeötlő a különbség e téren. A kereskedésvezető a koronavírus-járvány hazánkat is elérő második hulláma kapcsán azonban borúlátását fejezte ki, mondván, a pandémiahelyzet és az ezzel együtt járó esetleges szigorítások minden bizonnyal ismét visszavetik a forgalmat.