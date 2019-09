Komáromi szépség nyerte a Miss Alpok Adria szépségverseny megyei döntőjét

Dobronyi Kitti csodaszép mosolyával és magabiztosságával nyűgözte le a zsűrit a szépségversenyen.

Csodaszép lányok és fantasztikus zene uralta a dorogi József Attila Művelődési Ház színháztermének színpadát szeptember 28-án. A Miss Alpok Adria megyei döntőjén a zsűrit pedig a komáromi Dobronyi Kitti varázsolta el, olyannyira, hogy a szépség fejére került a korona. A verseny második helyezettje, az első udvarhölgy a dorogi Büki Melinda, második udvarhölgy pedig a gútai (felvidéki) Fülöp Krisztina lett.

A szépségkirálynő feldobottan mesélt a Kemma.hu-nak a verseny után, és üzent is azoknak, akik szépségversenyen, például a Tündérszépeken indulnának, ahol a legszebbek országos tévéshow-ban is bemutatkozhatnak megyénket képviselve. Mint mondta, érdemes megpróbálni, mert nagyon sok tapasztalatot, valamint önbizalmat is ad egy ilyen megméretés.

– Nagyon boldog vagyok, tényleg hihetetlen érzés amikor kimondják az ember nevét! Most a következő állomásra igyekszem koncentrálni, vagyis az országos döntőre – árulta el Kitti, akinek szépségversenyre való felkészülésben fontos szerepet játszott nála a sport és az egészséges táplálkozás. Kitti emellett úgy véli, hogy a sikerhez vezető úton minden fejben dől el.

– Ha kitűzök egy célt, akkor azért minden kitartásommal küzdök, és ez most is így volt – emelte ki a szépségkirálynő.

A versenyen indult egyébként a Tündérszépek tatabányai versenyzője, Kutacs Evelin is. Az est végén Evelin elmondta, nem csügged, hogy nem ért el helyezést, inkább gyakorlásként fogta fel a Tündérszépeken való megmérettetéshez.

A színpadon megmutatta magát még a péliföldszentkereszti Varjú Szandra, Lácza Loretta Lilla Esztergomból, Kalmár Nikoletta Észak-Komáromból, Dombi Alexandra Tatáról, Mikite Vivien Oroszlányból és Svédecz Klaudia Tátról.

A zsűri soraiban helyet foglalt Vanyóczki Brigitta sminkes és modell, Galgóczi Vivien modell, Hudák Mariann divattervező, Gyulai Krisztián fitness bajnok, Rizner Hedvig, a Colway Hungary magyarországi képviselője, és Magyarics Gábor , a Duna-Gerecse Turisztikai Egyesület ügyvezetője. Az est során Gájer Bálint és a Budapest Jazz Orchestra szórakoztatta a közönséget a 40-es, 50-es évek szving és jazz dallamaival.