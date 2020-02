A komáromi cukrász elárulta, hogyan készült két országtorta-esélyes mesterműve

Ismét döntőbe jutott két tortájával a komáromi cukrász, Sztaracsek Ádám a Magyarország Tortája versenyen. A fiatal tehetség két éve már győzelmet aratott a megmérettetésen Komáromi kisleány fantázianevű művével.

Sztaracsek Ádám szülei mindketten cukrászok, egy cukrászversenyen ismerkedtek meg. Tizenkilenc évesen elhunyt fiuk, Jánoska képzelte el magát ebben a szakmában, Ádám eleinte hallani sem akart róla, hogy ezt a pályát válassza. A helyi Jókai-gimnáziumban kezdte meg tanulmányait, végül a tatabányai Keriben végzett. Fontosnak tartja a folyamatos fejlődést. Több kiváló mesternél is tanult.

Nem csupán a tortáival, fagy­laltjaival is mindig sikereket arat, több közönségdíjat kapott, amely a legnagyobb elismerés számára. Több továbbképzésen vett részt, Olaszországban is tanult fagylaltkészítést. Hűvös desszertjei mindig valódi gyümölcsből készülnek.

Bár a munka mellett nem könnyű a versenyzésre is időt szakítani, Ádámnak nincs túl sok időre szüksége ahhoz, hogy új finomságot álmodjon a semmiből.

– Sokan mondják, hogy rengetegszer készítették el a tortájukat – fogalmazott Ádám. – Volt, hogy én is így tettem, de ilyenkor túlkomplikáltam. Azt vettem észre, minden jobban sikerül, ha kicsit lazábban veszem a dolgot.

Ádám döntős tortáiról is mesélt. Elmondta, sok tésztás, vajkrémes tortával készült, a megszokott tejszínes, mousse-os helyett. A Tétényi áfonyás mandulában például mandulalikőrt és áfonyazselét ízlelhetünk majd. A Hunyadi krónikája Mátyás király kedvencét, a gesztenyét tartalmazza, amely a reneszánsz időkben került hazánkba. A két torta felépítése hasonló, ízviláguk különbözik. Ádámnak fontos volt, hogy olyan ízvilágot keressen, amely a történelmi múlttal, augusztus 20-al összekapcsolható.

Versenyzőtársaival is jó viszonyt ápol. Úgy véli, a döntőbe jutottak közül már mindenki győztes, nincs szükség rivalizálásra.

Kedvenc süteményéről is kérdeztük, de azt mondta, ez mindig változik. Régebben, amikor még nem volt cukrász, szerette a túrós, diós finomságokat, de mostanában már ritkán kívánja meg az édességet…