Komárom-Esztergom megyei mentő szerepel a Queen karanténdalában

A Dorog feliratú mentőautó a maga nemében is párját ritkítja, ráadásul most a Queen különleges klipjében is helyet kapott.

Nem akármilyen dallal rukkolt elő Adam Lamberttel a Quenn: a We are the champions című dalukat You are the champions (szabad fordításban ti vagytok a bajnokok) címmel publikálták újra, hogy így tisztelegjenek a járványhelyzet hősei előtt. A klipben egy magyar, egészen pontosan egy Dorog feliratú mentőautó is feltűnik.

Ahogy az Országos Mentőszolgálattól megtudtuk, a jelenleg is Komárom-Esztergom megyében szolgáló jármű egyike az utolsó „fehér” mentőautóknak. A mentősök flottája egyébként az elmúlt években szinte teljesen kicserélődött, majd mindenhol a legkorszerűbb sárga járműveket használják.