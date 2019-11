200 milliós kikötőfejlesztés indul Komáromban

A minap Komáromban járt Spányik Gábor, a Mahart Passnave Zrt. ügyvezető igazgatója, aki dr. Molnár Attila polgármesterrel egyeztetett a helyszínen a tervezett kikötőfejlesztésről.

A csaknem 200 millió forintos projektben nem csupán magát a kikötőt korszerűsítik, hanem a főépület is megújul és új közlekedőút is épül. Időközben Budapesten bemutatták az Országos Kikötőfejlesztési Főtervet, amely külön figyelmet fordít a komáromi kikötő modernizálására, emellett több megyei kikötőt fejlesztenek majd.

Dr. Völner Pál, a Magyar Hajózási Országos Szövetség elnökeként üdvözölte, hogy az állam nem csak az új hajók vásárlását, hanem a kikötői fejlesztéseket is jelentős összegekkel segíti. Véleménye szerint a támogatást elsősorban az indokolja, hogy a költségek meghaladják a hajózási társaságok lehetőségeit, pedig a Dunakanyar kiemelt turisztikai célpont hazánkban, amelynek megközelítését hajóval is biztosítani kell.

A személyforgalmi kikötők projektjéhez 500 millió forintot az ITM biztosít költségvetési és kohéziós forrásokból a Széchenyi 2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében, vissza nem térítendő támogatásként. A fennmaradó részt a Mahart-PassNave Személyhajózási Kft. saját forrásból fedezi, megteremtve és fejlesztve a személyhajózás infrastrukturális feltételeit az érintett településeken.

Komáromban a teherkikötőt még 2015-ben korszerűsítették, most a személyszállításra fektetnek hangsúlyt.

– Mindezen fejlesztések nemcsak a gazdaságos vízi szállítást teszik lehetővé, de kedveznek a személyszállító hajók kikötésének is, így városunk bevétele az iparűzési adó mellett további, az idegenforgalomból származó jövedelemmel is gyarapodhat – mondta dr. Molnár Attila a bejárás alkalmával.

Komáromban a kikötő átépítése során egy új, az eddiginél nagyobb, 40 méteres úszóművet kötnek be, valamint a parti területek környezetét is rendezik. A meglévő rossz állapotú kiszolgáló épület felújítása során a kikötő üzemeltetéséhez szükséges helyiségek kapnak helyet.