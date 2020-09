Kígyót utánzó és félmilliós madárritkaságot is találtak Naszályon (fotók)

A Ferencmajori-halastavaknál tartott madarásztáborban 77 faj 4500 faját fogták be a résztvevők, amelyek között egy félmilliós ritkaságot is meggyűrűztek.

A napokban zárult a Naszályon, a Ferencmajori-halastavaknál idén 30. alkalommal megrendezett madarásztábor, amelynek különlegességét nemcsak a járványhelyzet miatti intézkedések adták, hanem az is, hogy egy ritka vendég látogatta meg a táborlakókat, akik színes gyűrűvel hálálták meg a vendégeskedést.

Na de mégis ki vagy mi lehetett a drága vendég? A válasz a haris, melynek természetvédelmi értéke 500 ezer forint. Szabó Máté, a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület tagja elárulta, hogy bizony ez a fogás nagy öröm, mert megyénkben csak az ideális években költ, amikor van elegendő csapadék és kialakulnak a nedves rétek. A szakember hozzátette, hogy az elmúlt években leginkább a Duna-menti területekről került elő példánya. A táborban befogott madár pedig gyűrűt is kapott, amely azért is szenzáció, mert az országban eddig csak néhány harist sikerült meggyűrűzni.

A harisról és a táborban befogott madarakról képeket is hoztunk, hogy ti is megcsodálhassátok milyen madárfajok lakják Tata és környéke bozótos, nádas vidékét. A koronavírus miatt lerövidített táborban egyébként 77 madárfaj 4500 példányát sikerült befogni. Ti láttatok már kígyót utánzó madarat? Velünk most a nyaktekercset is szemügyre vehetitek. De a mesés színekben pompázó gyurgyalagok és a jégmadarak is elképesztő látványt nyújtanak. Magam sem gondoltam, hogy ennyi különleges szépség él a környékünkön. Őket a természetben látni vagy lencsevégre kapni pedig biztosan felemelő érzés. A képek pedig magukért beszélnek:

Bátky Gellért, a Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őre és egyben a tábor szervezője elmondta, hogy a jubileumi alkalomra sok meghívott vendéggel és különleges programokkal készültek volna, azonban a járványhelyzet miatt ezt le kellett mondaniuk. A táborban egy nap maximum harmincan lehettek és csak olyanok, akik már korábbi évek során vendégként részt vettek a táborban.

A szervező elmondta, hogy a gyűrűzés és madarászkodás mellet pecázás, béka- és lepke határozás is várta a természetbe vágyókat, akik idén is nagyon jól érezték magukat. A tábor végeztével a munka azonban nem állt meg. November elejéig folytatódik Naszályon a gyűrűzés és madárvonulás kutatás, amelyre bejelentkezés alapján csoportokat is fogadnak. A természet és a madarak iránti érdeklődőket pedig nagy szeretettel várják és hívják, hogy csatlakozzanak bátran a helyi természetvédelmi egyesülethez.