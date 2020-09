Két osztály került karanténba a komáromi Szent Imrében

Dr. Molnár Attila polgármester a városi televíziónak adott interjújában beszélt a komáromi koronavírus-helyzetről, illetve az elkövetkező időszak feladatairól.

Összegezte, hogy a nemrég átadott és megnyitott Monostori híddal sok előnyhöz jut a térség, hiszen a hídon a tehergépjárművek is átmehetnek. Így a teljes teherforgalom átkerül az új hídra, a régi Erzsébet hidat pedig csak személyforgalomra lehet használni.

– Magyarországnak és Szlovákiának, sőt: egész Közép-Európának is hatalmas előrelépés, hogy ez a fejlesztés megvalósult. Ezzel nyílt egy észak-déli közlekedési folyosó Európában – emelte ki Molnár Attila.

A híd díszkivilágításával kapcsolatban elmondta, hogy azt a szlovák és a magyar szabályozáshoz is igazodva alakították ki. A tervek szerint a világítást nemzeti ünnepeken, és hétvégéken is bekapcsolnák. A világításrendszer lehetővé teszi, hogy magyar és szlovák színekben, illetve Komárom színeiben is pompázzon a Monostori híd.

A városvezető kitért a komáromi SK Battery nyáron bejelentett nagyberuházására is. Az akkumulátorgyár teljesítménybővítése több adóbevétellel is jár a városnak, amellyel a polgármester szerint a járvány negatív hatásai is enyhülnek.

A jövőbeni tervekkel kapcsolatban kiemelte a Komárom és Székesfehérvár közti gyorsforgalmi utat. Hozzátette: a Komáromtól induló 13-as főút kiszélesítésével kezdődik majd a beruházás, amellyel aztán gyorsabban el lehet érni az M7-est. Molnár Attila bízik abban is, hogy a Komáromot elkerülő út megépítése is új lendületet kap a következő időszakban, hiszen egy elkerülő kivinné a nagy teherforgalmat a városból.

A városvezető kitért a városi járványügyi helyzetre is. Mint kiemelte: Komáromban folyamatosan nő a koronavírussal fertőzöttek száma, de most már nem csak egy-egy helyhez köthető annak megjelenése.

– A járvány a társadalom minden szegmensében ott van. Érinti az intézményeinket is – fogalmazott Molnár Attila.

Mint arról múlt héten beszámoltunk, koronavírus miatt a Kultsár-iskola egy osztálya nem mehetett iskolába. A polgármester mostani beszámolója szerint már a Szent Imre katolikus iskolában is érintett egy pedagógus, emiatt két osztály van karanténban.

Molnár Attila kiemelte, hogy a tavasz óta érvényben vannak a járványügyi előírások és szigorú szabályok a városi intézményekben, és továbbra is biztat mindenkit a biztonságos távolságtartásra, kézmosásra és a maszkhasználatra kül– és beltéren egyaránt. Ehhez kapcsolódva hozzátette, hogy a komáromi hídavatóra készített egyedi maszkot utángyártják, hogy más is hozzájuthasson.