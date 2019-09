Szavazz a kedvenc Tündérszépedre – elrajtolt 10 millió forint összdíjazású versenyünk

Elrajtolt 10 millió forint összdíjazású szépségversenyünk, amelyen többek között egy egyéves modellszerződés is gazdára talál.

Elrajtolt a Tündérszépek 2020 Komárom-Esztergom megyei fordulója, mostantól nap mint nap bemutatunk egy-egy itt élő, tanuló vagy innen származó szépséget, akik közül négy a lány (egy a közönség, három pedig a zsűri szavazatai alapján) jut majd be a regionális fordulóba, az után pedig a felkészítő tábor és az országos tévéshow-val összekötött országos döntő várja majd a legszebbeket. Az előzsűrizés most is tart, még van idő jelentkezni, de érdemes sietni, hiszen a fotózások folyamatosan zajlanak, és bizony szebbnél szebb lányok közül kell kiválasztanunk azt a 30-at, aki esélyt kap, hogy megvalósítsa álmait a szépségversennyel, a helyek pedig rohamosan fogynak.

A dicsőség mellett számtalan nyeremény várja a hölgyeket a Tündérszépeken: már a megyei fordulóban például 50 ezer forintos H&M vásárlási utalvány üti a legszebbnek választott lány markát, de a többi továbbjutó is több tízezer forint értékű utalványt kap. A 10 millió forint összdíjazású versenyen ezek mellett egzotikus utazások, egyéves modellszerződés és autóhasználat is gazdára talál.

Mindemellett azok, azok, akik nem saját képsorozattal jelentkeznek, hanem fotózást kérnek, ingyen megkapják portfóliójukat is, amelyet Dallos István fotóművész készít el a tatabányai Sport Hotelben. A felkészítő táborban a döntőbe jutott lányokról újabb portfólió készül, amelyen stylist és sminkes segíti majd őket igazán ragyogni a kamera előtt. Kocsis Korinna szépségkirálynő mentorként segíti a legszebbeket, a tévéshow műsorvezetője pedig Harsányi Levente lesz.

A lányoknak azt ajánljuk, gyűjtsék a szavazatokat, hiszen egy hölgyet a közönség juttathat tovább. A Tündérszépek Kemma.hu főoldaláról is elérhető felületén szavazhat bárki arra, hogy mennyire is tetszik neki az adott napon bemutatkozó szépség. Egy lányra naponta egy voksot lehet leadni egy Facebook- vagy Google azonosítóval. Az eddig beérkezett nevezések és a fotózások alapján egyet kijelenthetünk: megyénkben élnek a legszebb lányok.