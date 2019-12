Így havazódott be a Dobogókő (videó)

A hétfői havazás mesebeli tájjá változtatta megyénk több települését. Az időkép webkamerája a Dobogókő behavazódását örökítette meg.

Hétfőn fehérbe öltözött Komárom-Esztergom megye valamennyi települése. Az első havazás olvasóinkat is megihlette, akik többek között Császárról és a hóba burkolózott Bajnáról is küldtek szerkesztőségünkbe fotókat. Az Időkép webkamerája pedig a Dobogókő behavazását örökítette meg. A gyorsított felvételen jól látható, hogy a talajt miként borítja be a fehér hótakaró.