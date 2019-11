Hat év alatt barkácsolt vasúti terepasztalt a két baji ezermester kisiskolás

Miben mesterkedsz? címmel csináld magad klub napokat tartottak Bajon, az Integrált Közösségi Szolgáltató Térben (IKSZT).

Az eseménysorozat érdekessége, hogy két általános iskolás fiú minikiállításának a bemutatkozása volt a cél. A 11 éves Bertaland és a 12 éves Máté hat­ éves munkáját csodálhatták meg az érdeklődők. A rendezvény nyitónapján kreatív kézműves foglalkozásra várták az érdeklődőket. A gyerekek ráadásul a technika legújabb vívmányaival is megismerkedhettek.

– Az iskolából is jöttek osztályok, hogy a technikai újításokkal ismerkedjenek. A Digitális Jólét Programpontnak köszönhetően működés közben láthatták a 3D nyomtatót. Ráadásul egy villámgyors távirányítós autót és egy drónt is kipróbálhattak. Ezután kézműves foglalkozással is vártuk látogatóinkat – sorolta a programokat Vandrovnik Klára szervező.

A rendezvénysorozat folytatásában volt minden, ami szem szájnak és orrnak ingere. Illatos gyógyfüvek, selymes házi szappanok, ínycsiklandozó lekvárok, aszalt gyümölcsök. A kézműveskedést kedvelők pedig maguk is kipróbálhatták hogyan lehet otthon, egyszerű konyhai eszközök segítségével különleges formájú gyertyákat készíteni.

A különtermet közben két általános iskolás fiú vette birtokba. Bertaland és Máté már nyár óta készültek a kiállításuk megnyitójára. A srácok ugyanis hat éve készítgetik otthon szabadidejükben azt a terepasztalt, amit most mindenki megcsodálhatott.

– Először terveket készítettünk, hogy is fog majd kinézni. Csak utána álltunk neki a munkának. Főleg a nyári szünetekben, és hétvégéken dolgoztunk rajta. A vonatokon, a sínen, és a házakon kívül minden saját készítésű – mutatta büszkén munkájukat Bertaland, aki elárulta, már háromévesen rabul ejtették a vonatok.

– A nagymamám vitt el először a vasútállomásra, ahol hosszan csodáltam a hatalmas szerkezeteket. Majd anyuékkal mentünk egy vasútmodell-kiállításra. Ekkor döntöttem el, hogy én is építek egy saját terepasztalt – mondta a fiú, aki már két éve maga is gyermekvasutasként teljesít szolgálatot a fővárosban. Bertaland és Máté nyolchetente robog a kisvasúton a Széchenyi-hegytől Hűvösvölgyig. Út közben érintik a Normafát, Csillebércet, János-hegyet és a Szépjuhásznét.