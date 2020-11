Fotók: így mutatott Tata az új vásárlási idősáv első hétvégéjén

Körbejártuk Tata bevásárlóközpontjainak parkolóit, hogy megnézzük, milyen hatással van a forgalomra a vásárlási idősáv.

Mint ismert, ezen a héten vezették be az új vásárlási idősávot, amelynek értelmében az élelmiszerüzletekben, a drogériákban és a gyógyszertárakban hétfőtől péntekig 9 és 11 óra között, szombaton és vasárnap 8 és 10 óra között csak 65 évesnél idősebbek vásárolhatnak, tartózkodhatnak az ott dolgozókon kívül.

Szombaton körülnéztünk Tatán, hogy a bevásárlóközpontok környékén mi a helyzet. Utunkat 8 óra után perccel kezdtük, de belestünk a piacra is, arra ugyanis nem vonatkozik az idősáv. Tapasztalatunk szerint egyébként a szokásoshoz képest lényegében mindenhol kevesebb autó volt, és kevesebben is mentek be vagy jöttek ki a boltokból.

Nézzétek meg fotóinkat az idősáv első hétvégéjéről!