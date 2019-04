Fémforgácsolóból lett tárkányi szakácsnő Terike, aki napi több mint száz adag ételt készít

A költözéssel karrierváltás is bekövetkezett Bodor Teréz életében. Fémforgácsoló szakmát tanult ki, végül pedig a községi konyha mindig vidám séfasszonya lett Tárkányon.

Bodor Teréz az erdélyi Csíkszeredán született, onnan került Tárkányra. Először a fémforgácsoló szakmát tanulta ki, majd elvégezte a szakács- és felszolgáló tanfolyamot is. Ezt követően tejcsárdában dolgozott három évig, majd eladóként egy ruhaüzletben.

A nagy változás akkor következett be életében, amikor 2007-ben férjéhez költözött Bábolnára. Azóta is onnan jár munkahelyére, a községi konyhára, ahol általában 140–160 adagnyi ebédet főz az ovisoknak, az iskolásoknak és a szociális étkezésben részesülőknek, de ő készíti a gyerekek reggelijét, tízóraiját és uzsonnáját szintén. Bodor Teréz munkáját hárman segítik. Valamennyien fél hétkor kezdenek, hogy negyed 12-re mindennel elkészüljenek. Még a legtöbb időt igénylő vadassal és kelt tésztákkal is.

A mindig vidám séfasszonytól azt is megtudtuk, kezdetben okozott neki némi nehézséget, hogy nálunk más a fűszerezés, mint Erdélyben, de hamar átállt. Az is kiderült, hogy az ő kedvence a fokhagymakrémleves és a rakott krumpli, lehetőleg egymás után.