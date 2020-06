A Kemence Hagyományőrző Gasztro-Kulturális és Közösségfejlesztő Egyesület is részt vesz az Országos Közfoglalkoztatási Minta Programban, amelynek keretében kedden átadhatták elkészült fácánkertjüket.

A szervezet több pályázatban is részt vesz. Az éves országos mintaprogramban tíz hajléktalan foglalkoztatását vállalták, a szállításukhoz szükséges kisbuszt már be is szerezték. Az ő segítségükkel épült fel a fácánkert is, a jövőben pedig gombatermesztéshez szükséges sátrak kiépítésében is részt vesznek.

Dr. Molnár Attila polgármester az eseményen megköszönte az egyesületnek a sok önzetlen segítséget, amelyet a városért és az ott élő emberek jólétéért tettek. Úgy vélte, a járványhelyzet alatti összefogásban is példamutató volt a Kemence Egyesület szerepe, akik többek között maszkok varrásával is segítették a védekezést. Elmondta, a szervezet értéket teremt, fontos számukra a lovas kultúra és a közösségépítés is.

Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott arról beszélt, megyénk a közfoglalkoztatási programok kapcsán is az élen jár megyénk. Bíró Katalin, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztály Programkoordinációs Osztály osztályvezetője úgy fogalmazott, a társaság olyan célcsoport-specifikus közfoglalkoztatási programot állított össze, ami biztonsággal fenntarthatja a jövőben a társadalmi vállalkozást.

További részletek a 24 Óra júnis 24-i számában.