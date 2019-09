Elsős lett a gyerek: így segíthet vagy ronthat el sok mindent a szülő

Felnőttként sem egyszerű megélni, ha új közösségbe vagy munkahelyre kerülünk. A gyerekekkel sincs ez másképp, hiszen egy új világba csöppennek, amikor első osztályosokká válnak. Ez nemcsak fizikailag lehet plusz kihívás, de szellemileg is megterhelő. Ahhoz, hogyan könnyíthető meg az átmenet, a baji származású pszichológussal, Kiss-Gyenes Adéllal beszélgettünk.

A szakember elmondta, abban a korszakban, amikor iskolába indulnak a kicsik, a személyiségük értékelése helyett a teljesítményük kerül fókuszba, így ez kiemelten nehéz periódus az egész családnak. Célszerű egy külön szobát biztosítani az apróságoknak, kialakítani egy helyet, ahol megfelelő a világítás és az eszközök a tanuláshoz.

− Mindenképpen hasznos a finommotorika fejlesztése, játékos formában már az iskolát megelőző időszakban is, mint például gyöngyfűzés, barkácsolás vagy gyurmázás. Mindemellett a nagyobb fokú önállóságra is készülni kell. Kiemelendő, hogy pozitív hangot kapjon az iskolakezdés, a szülők aggodalma romboló tud lenni, ha a gyermek azt észreveszi – tette hozzá a pszichológus.

A szakember kiemelte, nem szabad az iskola elején elvárni, hogy minden tökéletesen menjen, hiszen a napi 4-5 órányi összpontosítás megterheli őket. Mindenkinek más a beszokási ideje, amihez rengeteg türelem kell, hiszen az apróságoknak eltérő a fejlettségi szintjük, így az az időszak is, ami alatt a részképességeik kifejlődnek. Sokat számít, ha a szülő segít a leckeírásban, bár az arany középút a lényeg, sose írjuk meg a gyerek helyett a leckét, azonban pakoljunk be közösen és ellenőrizzük a házi feladatokat. Fokozatosan meg kell tanulniuk az önálló feladatvégzést.

Ne másokhoz hasonlítsuk a gyereket

Kiss-Gyenes Adél hozzátette, ebben az időszakban a tanuláshoz való viszonyukat is megalapozzuk, ami ha lépésről lépésre történik, előre látják a konkrét célokat, amelyek teljesíthetőek, akkor siker övezheti a tevékenységeket. A tanulás mindig munka és nagy erőfeszítés, a nebuló fejlődését ezért saját magához képest mérjük.

Meseolvasás

A pszichológus az esti meseolvasásra is felhívta a figyelmet, hiszen ez nem pótolható a digitális vagy képi formában ,,készen” kapott mesével.

– Számos iskolai készségfejlesztést segít, a szókincsbővítést és a szövegértést is. Nem utolsósorban empátiára is nevel – tette hozzá.

− Minden apró lépést dicsérjünk meg, hogy a tanulás egy pozitív dolog lehessen. Nem jó, ha a szülők az osztálytársak képességeit hasonlítják a saját gyermekükhöz, hiszen mindenkinek egyéni a fejlődési üteme. Sokat segít, ha megvan a napirend, a rendszeresség. Az igényes munkára neveljük őket, hangsúlyozzuk, hogy tegye meg azt, ami tőle telik, például legyen tiszta a füzete, ne csak bedobálja a táskába a felszereléseit. Mindezekkel a munkához való viszonyát erősítjük – fogalmazott a pszichológus.

Ne fújjunk a pedagógusokra

A szakember úgy véli, a szülők abba a hibába tudnak beleesni, hogy túl sok szakkörre járatják csemetéiket. Szerinte érdemes figyelembe venni, mekkora a teher, amit még elbírnak, hiszen az óvodában több energia jutott a tevékenységekre, amelyek már iskola mellett nehezebben tehetőek meg. Úgy gondolja, a sport hasznos az egész napos szellemileg megfeszített munka után, de fontos, hogy mindent arányosan szervezzünk meg.

− A tanítókkal, a fejlesztőkkel és az iskolapszichológussal hasznos a folyamatos kapcsolattartás és együttműködés. A gyermek életében meghatározó szerepet tölt be a tanító, felnéz rá. Káros lehet, amikor a szülők úgy érzékeltetik, hogy a pedagógusokban nem lehet megbízni. Ha probléma akad, ne a nebulón keresztül beszéljék meg – mondta Kiss-Gyenes Adél, aki elmondta azt is: a legtöbben azon is aggódnak, hogyan illeszkedik be a csemete. Ha úgy érzik a szülők, sehol sem találja a helyét, más szülőkkel felvehetik a kapcsolatot, ezáltal közelebb kerülhet csemetéjük az osztálytársakhoz. Érdemes az iskola életében is részt venni, hiszen a gyermek ezáltal érezheti, hogy fontos és pozitív dolog az iskola.

Ne drámázzunk

− Több mint húszan kerülnek egy osztályba, így a kezdésnél óhatatlanul lesznek konfliktusok, súrlódások. A kicsiknél gyorsan változnak az érzelmek, nem szabad mindent túl­drámázni. A szülő, ha lehetséges, ne oldja meg a konfliktust, de vegye komolyan, ha a gyereknek problémája akad. Hasznos felvenni a kapcsolatot a pedagógusokkal. Az „üss vissza, ha bántanak” kifejezést kerüljük, ezt felnőttként sem így oldjuk meg, ezért hiteltelenné válhatunk és nem kerül a gyermek kezébe olyan módszer, amivel megoldhatná a konfliktust – hangsúlyozta a szakember.

A pszichológus úgy gondolja, hasznos, ha az iskoláról minden nap beszélgetünk a kicsivel. Azt tanácsolja, ne általános kérdést tegyünk fel, érdemesebb konkrét, pozitív dolgokról érdeklődni. Például kivel játszott a szünetben, vagy ki volt vele kedves. Így nekik is jobban feltűnnek a pozitív jelek. Kiemelte, fontos, hogy azok az örömteli tevékenységek, amelyek a családban előfordultak, továbbra is folytatódjanak, a kicsi érezze a közös összetartozást.

Mikor forduljunk szakemberhez?

A pszichológus elmondta, nem ritka, hogy valakit kiközösítenek az iskolákban. Ha ez a probléma észlelhető a gyermekeknél, mindenképpen érdemes elsősorban a pedagógusokhoz fordulni. Az ilyen eseteknél általában osztályszinten lehet segíteni. Emellett otthon szükséges a megfelelő megerősítés, hogy a nebuló ne vegye magára azt, amit mondanak.

− Figyelmeztető jel lehet, ha a viselkedésük megváltozik, akár túlságosan visszahúzódó, vagy ha a csendes típusból agresszív lesz. Körömrágás, tartós szomorúság észlelésénél, sok sírásnál fontos szakemberhez fordulni – mondta Kiss-Gyenes Adél.