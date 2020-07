Élménygazdag nosztalgia túrán pöfögött újra az 50 éves Ikarus megyénkben

Különleges kirándulásban volt része azoknak, akik jegyet váltottak a közelmúltban az Ikarus 55-re. Tatabányáról indult útnak az 1970-ben gyártott, eredeti állapotára restaurált, „faros” néven elhíresült nosztalgia-autóbusz.

A komáromi buszpályaudvaron kisebb tömeget vonzott a népszerű járgány. Egy férfi és a fia fényképezőgépekkel felszerelkezve várta a buszt, de még a pályaudvaron dolgozók is izgatottan lesték, mikor gördül be a járat.

Bár légkondival ez a modell nem volt felszerelve, a nyári meleg ellenére is meglepően jól szellőzött. Az ülések kimondottan kényelmesek voltak, bár az alacsonyan lévő poggyásztartóba nem egy figyelmetlen utas verte be a fejét. Érdemes tudni azt is, hogy a járat jó szívvel azoknak ajánlható, akik nem lesznek rosszul egy kis rázkódástól.

Az 50 éves busz legfeljebb a 70 kilométer/órás sebességet érte el, de így legalább több ideig lehetett gyönyörködni a tájban. Vagy éppen a motor hangjában, amelyről az egyik utas, az Ikarus 55 rajongójaként különösen elismerően nyilatkozott. A buszt, amerre járt, elismerő pillantások kísérték, minden járókelő megállt egy pillanatra, hogy szemügyre vehesse a nem mindennap látható járművet.

A buszon utazók több programlehetőség közül is választhattak. Voltak, akik a győri állatkertet fedezték fel, mások meg sem álltak Csornáig, ahol a premontrei apátságot lehetett megtekinteni. Visszafelé menet, várakozás közben, a győri buszpályaudvaron a helyi sofőrök némiképp irigykedve szálltak fel a járgányra, mondván, szívesen cserélnének a vezetőjével.