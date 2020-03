Egy koldus és láncra vert majma ihlette a komáromi cukrász díjnyertes művét

Arany- és bronzéremmel tért haza Podmaniczky Krisztina „Kricky” a németországi Stuttgartban rendezett kulináris olimpiáról. A cukráss­zal alkotásairól, felkészüléséről beszélgettünk.

Négy évvel ezelőtt már ezüstöt szerzett az olimpián, de Kricky már akkor elhatározta, a legfényesebb érmet is szeretné magáénak tudni. Két év múlva a kulináris világbajnokságon aratott sikert, arany- és ezüstérmet érdemelt ki. Ezt a teljesítményét a 2020-as kulináris olimpián is megismételte.

Elmondta, a legnehezebb a felkészülés alatt olyan extra, különleges ötlettel előállni, amelyet látványos kompozícióként el tud készíteni cukorból. Egy tajvani cukrász ismerőse például egy éven át kísérletezett, amíg a megfelelő zselatint megtalálta. Kricky régóta gyűjt képeket, amelyek inspirálják. Aranyérmes porondmesterét és majmát egy olyan alkotás ihlette, amelyen egy koldus láncra vert majmával kéreget.

A témát túl szomorúnak találta, kicsit szerette volna viccesebbre venni alkotása témáját, hogy mosolyt csaljon vele az emberek arcára. Így formázta meg végül egy idős, cirkuszi porondmester alakját, aki alsónadrágban, köntösben, majmával látható. A műhöz modellező cukormasszát használt és ehető ostyát. A majom szőrének megalkotásához körömvágó ollóval egy héten át vagdosta az alapanyagot.

Az ötletet a szőr­höz Nyári Szandra, a szintén világbajnoki aranyérmes, tatabányai cukrász egyik korábbi cukorszobra adta. Bronzérmes munkája magát a Mikulást ábrázolta, de nem a megszokott formájában. Egy karikatúra ihlette meg, amely a Télapót egy rossz napján mutatta be.

Kricky arról is beszélt, a nyitóünnepségen hatvanegy országból képviseltették magukat cukrászok. Az olimpia nem csupán a versengésről szól, szakkiállítás is egyben. A nemzetközi sikereknek köszönhetően a komáromi cukrászt külföldön is egyre többen ismerik. Országszerte oktat, de Tajvanban is járt már, ahol a festékszóró pisztoly használatát tanította meg.