A környezettudatosság, fenntarthatóság mellett kampányol a nemzetközi mezőnyben a tatabányai könnyvtár.

Harminckét pályázó közül a legjobb hat közé jutott a József Attila Megyei Könyvtár a zöld könyvtárak nemzetközi versenyén, ahol egy kínai könyvár mögött végzett a második helyen. Az ökológia gondolkodás erősítését szolgáló programsorozatot nyolc éve indították el az intézményben, amelynek eredményességéről az elért helyezés is árulkodik.

– A projekttel az alapvető célunk az, hogy az ökológiai gondolkodást terjesszük, valamint olyan programokat szervezhessünk, ahol a környezettudatosság kerül a középpontba – mondta Nász János könyvtáros, az ökológiai program felelőse. – A kezdeményezés egyébként 2010-ben indult, és mára már különböző lehetőségekkel sikerült kiegészíteni a projektet – tette hozzá.

A könyvtár 2012-ben például ökoterasszal, később pedig egy ökosarokkal bővült. A gyerekek ökotáborban tanulhatnak, amelyet 2013 óta rendez meg a könyvtár. Az idei évben Börzsöny szívébe, Kóspallagra látogathattak el a táborban részvevő gyerekek, ahol egy teljes hetet töltöttek el.

– Az idei év különleges volt, hiszen egy gyönyörű helyen táborozhattunk. Összesen húszan voltunk. A programok idén is a négy főelemre, tűzre, vízre, földre és a levegőre épültek. Többek között készítettünk ökolábnyomot, túráztunk éjszaka a közeli erdőben, ahol a félelmeinkkel nézhettünk szembe.

A túrák közben növény- és állatismereteinket bővítettük, a börzsönyi kisvasutat is kipróbálhattuk. A Mária-forrásból pedig sokunk színtiszta forrásvizet vitt haza ajándékba – számolt be a tábori élményeiről Jenei Péter, az egyik résztvevő.