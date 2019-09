Csodás légi felvételeken a dorogi bányásznap, ahol tűzijáték és vidámpark várta a látogatókat

A 69. dorogi bányásznapon térzenével ébresztették a települést, majd a nap folyamán a dorogiak latin zenével, vidámparkkal és Kasza Tibi koncerttel kapcsolódhattak ki.

A régi hagyományokat felelevenítve szombaton a Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányász Zenekar ébresztette a város lakóit, majd a zenészek a felújított Zrínyi Ilona Általános Iskola avatási ünnepségén is közreműködtek, délután pedig a rendezvény helyszínén térzenei koncertet adtak. Az Intermezzo Latin Club egészen más világba kalauzolta el az érdeklődőket, akik közül többen is táncra perdültek, mások pedig a vidámparkot, különösképpen a dodzsemet keresték fel. Tóth Krisztián a levegőből örökítette meg a bányásznapi hangulatot.

Az idei tűzijátékot hatalmas várakozás előzte meg, többen pedig a vasúti sínek mellett található parkolóból szemlélték a parádét. A tűzijátékról Nyirák Norbert fantasztikus légi felvételt is megosztott velünk.

Idén sztárvendégként Kasza Tibivel találkozhattunk a Jubileum téren, aki néhány retro slágert is elénekelt és több fiatal, köztük Sándor napját is bearanyozta. A gyermekből némi hajzselé segítségével igazi férfit varázsolt. Vasárnap az élő dínó showt követően környékbeli tánccsoportok mutatkoztak be a színpadon, majd a bányásznapok zárásaként az AWS nevű magyar alternatív rockzenekar felelt a hangulatért.