Az egész egy pizzasütéssel indult, de örök emlék marad az angyalarcú szépségnek

Barátnője noszogatására merült fel az ötlet a salgótarjáni Bakos Brigittában pár évvel ezelőtt, hogy megméretteti magát az akkori Nógrád Szépe versenyen.

Bakos Brigittát már első versenyén magával ragadta a kifutó világa. Második versenyén már a Miss World Hungary legszebb ötven lánya közé is beválasztották. Most kozmetikusként látja el tanácsokkal a leendő jelentkezőket és indulókat. Brigitta tapasztalatairól és élményeiről a Nool.hu-nak mesélt, amely hasznos információként szolgálhat a Tündérszépek 2020 jelentkezői számára is.

Gyermekkorában mindig csodálattal nézte a televízióban látott szépségversenyeket, oda volt a felhajtásért, amit a műsorban látott, azonban magától mégsem fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy kipróbálja magát egy szépségversenyen.

Legjobb barátnője hívta fel a figyelmét egy rádiós hirdetésre pizzasütés közben, majd addig tréfálkoztak a témával, míg végül beadta jelentkezését, és nagy meglepetésére be is hívták a válogatóra.

– Már akkor nagyon izgultam, de ahogy felléptem a színpadra, ez elmúlt, és annyira megszerettem, hogy le se akartam onnan jönni – mesélte a szépség. Hozzátette: a felkészülési idő számára nagyon jó önismeret volt. – Jó volt kitapasztalni, meddig tartanak a határaim fizikálisan és mentálisan is. A verseny előtti időkben nem igazán foglalkoztam milyen legyen a hajam, a sminkem ezért ezen a téren is sokat tanultam a hetek alatt – idézi fel élményeit Brigitta.

Második versenyére az országos fordulóra már felkészültebben érkezett, majd bekerült a Miss World Hungary legszebb ötven lánya közé. Brigitta fontos szempontként említi meg a kitartást, hogy nem szabad feladni egy fárasztó nap után sem, majd kiemelte, hogy szerinte az egyik legfontosabb dolog a mosoly.

– Az őszinte, tiszta lélekből jövő mosoly, ami tényleg többet mond minden szónál. Szerintem az nagyon látszódik, ha valaki jól érzi magát a színpadon és nem feszeng.

A szépségversenyek világában azonban nem tudta magát elképzelni, azonban mégis a szakma körül tevékenykedik és háttérmunkát végez, hiszen a kozmetikusi hivatásban találta meg álmai munkáját így szakszerű tanácsokkal tudja ellátni a leendő jelentkezőket és indulókat.

– Amit mindenképpen érdemes tudni a versenyzőknek, hogy ritka a tökéletes bőrtípus, általában mindenki küzd valamiféle bőrhibával. Ami a legfontosabb, hogy a megfelelő táplálkozásra figyeljünk oda, így tudjuk belsőleg is támogatni a bőrünk állapotát – majd hozzátette, a folyadékfogyasztás is fontos szempont.

Említést tett arról, hogy nem szabad elhanyagolni a külső kezelést sem, mindig a bőrtípusnak megfelelő kozmetikummal érdemes kezelni.

– Érdemes pár havonta meglátogatni egy kozmetikust is, aki hasznos tanácsokkal tud ellátni, illetve ki tudja tisztítani az arcot, ha valami gond lenne menet közben – majd a következő tanácsokkal folytatta:

– A legtöbb nő a mindennapjaiban is sminket visel, nem csak a verseny során. Mivel a dekorkozmetikai palettán nagyon ritka a „tiszta” termék, ezért figyelni kell a mindennapos tisztításra. Pár óránként frissítsük fel a sminkünket, töröljük át sminklemosó tejjel, tonikkal, törlő kendővel és fessük újra az arcot. Minden este alapos tisztítást igényel az arcbőrünk, akár egy enyhe arcradír is követheti a lemosó tejeket, tonikokat. Ha nem is mindennap, hetente egyszer érdemes átradírozni a bőrünket, hogy a felső elhalt hámréteg szépen letisztuljon – hívja fel a versenyzők figyelmét a nógrádi szépség.

A most 29 éves Brigitta visszaemlékezése szerint csak jó élményekkel gazdagodott, amit szívesen mesél majd a gyerekeinek is, és minden versenyzőnek sok sikert és jó felkészülést kíván.