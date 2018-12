Ábris csodája beragyogta az évet

Béry-Januskó Ábrisról, a gerincvelői izomsorvadással (SMA) született szárligeti kisfiúról már számos alkalommal olvashattak a Kemma.hu-n.

Ábris, a kétéves kis hős ismét hatalmas lépést tett 2018-ban – még ha egyelőre képletesen is – a gyógyulás felé: ősszel édesanyjával, Béry-Januskó Flórával Milánóban járt, ahol már eddig is több gyógyászati segédeszközt készítettek a kicsinek. A szakemberek ezúttal egy speciális járássegítőn dolgoznak, amivel Ábris először stabilan állni, majd remélhetőleg idővel önállóan lépegetni is tud majd.

December elején megjelent a szárligeti kisfiú történetét elmesélő könyv is, az Ábrissal az élet, amely bemutatja a kisfiú és a család küzdelmét, amit a ritka kór ellen vívtak.

