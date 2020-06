A lakásotthonokban élőkre is gondoltak a Segítő Jóbarátok gyereknap alkalmából

Ruhákat, cipőket és társasjátékot kaptak a megyei lakásotthonokban és nevelőszülőknél élő gyerekek és fiatalok.

A Segítő Jóbarátok és barátaik az 5. Jótékonysági Gyermeknapot a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóval közösen május 16-án rendezték volna Süttőn, a Gelbmann-birtokon ezer gyermek és fiatal részére, akik a lakásotthonokban és a nevelőszülői hálózatban élnek.

– Január végén már elkezdődtek az előkészületek, de sajnos a koronavírus okozta rendkívüli vészhelyzeti óvintézkedések miatt nem tarthattuk meg ezt a szép találkozót – mondja Honosiné Máhr Ágnes, a Segítő Jóbarátok egyike. – Újdonság lett volna a gyermeknappal egybekötni a jótékonysági hajvágást is Kurucz Erikával és a fodrászokkal egy csodálatos helyszínen, a Szépségszigeten.

Még a feltételes módhoz tartozik a pattogatott kukoricázás. A szervezők a felajánlott mintegy 800 kiló pattogtatni valót a Ho-Máhr Trans Kft. raktárából kiszállították a gyermekekhez másfél hete. Május 28-án csütörtökön a Duende Divatüzlet ajándékait juttatta el a cég – vadonatúj ruhákat és cipőket, hárommillió forint értékben -, valamint rengeteg új társasjátékot és sporteszközt, 400 ezer forint értékben a környei lakásotthonba.

Mint megtudtuk, innen osztják szét további öt település – Oroszlány, Tatabánya, Vértesszőlős, Ács, Komárom – hasonló lakásotthonaiba, illetve a nevelőszülőknél, családban élő gyerekeknek. Az akcióban tettel és ajándékkal Honosi Mihály, Gelbmann Csenge, Balázs Ibolya, Gottwald Réka, Jurás József, Antal Mihály, a Motor Classic Zrt., a Duende Divat, a VOSZ, a Ho-Máhr Trans Kft. és nem utolsó sorban Honosiné Máhr Ágnes, a Segítő Jóbarátok közösségének motorja vett részt.

Köszönet

– Évek óta kiváló a kapcsolatunk a Segítő Jóbarátok csapatával – mondja Barta László, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató területi igazgatója. – Emlékezetes rendezvény volt a tavalyi gyereknap, és nagyon jólesett, hogy most is milyen sokan gondoltak ránk. Remélhetően még ebben az évben lesz alkalom a személyes találkozásokra is az adományozók és a gyerekek között.