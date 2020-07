A harminc éves Léleksegítő Alapítványnál már a jövő programjait szervezik

Három évtizede kezdte el működését a Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány. Egész éven átívelő sorozattal szerették volna emlékezetessé tenni az évfordulót, ám a járványhelyzet miatt a programok elmaradtak.

Az alapítvány a különlegességgel élők helyzetére próbálja ráirányítani a figyelmet közösségi, érzékenyítő programokkal. – Alapítványunkban jelenleg hat klub működik. Az SM, a Humanitás, a Reuma, az ILCO Klub mellett a Szenior Örömtánc és tavaly csatlakozott a Kék Madár. A járványhelyzet miatt szüneteltettük a személyes találkozókat. Az alapítvány lemondott az idei születésnapi programokra szánt önkormányzati támogatásról. A kuratórium úgy határozott: jelen helyzetben a vírus terjedésének megakadályozására, a védekezésre kellett fordítani az összeget – mondta Péntek Szilveszter, az alapítvány elnöke.

Amíg nem szervezhettek programokat, addig a közösségi oldalon tartotta a kapcsolatot a csaknem kétszáz fős tagsággal a Kék Madár Szülőklub, amely az autista gyermekeket nevelő családoknak nyújt segítséget. A márciustól elmaradt találkozókat, pedagógus workshopokat ősszel folytatják a Puskin Művelődési Ház NépmesePontjában.

Jövőre április első hetében szervezik meg az autizmus világnapi programjaikat, május 21-re tervezik az Esélyek Napját, októberben a Százszorszép Fesztivált. Áprilisra egy különleges érzékenyítő előadást is színpadra állítanak, májusban iskolásokat is bevonnak a programba. Emellett cukorbeteg gyerekek és Down-szindrómával élők családjai számára is szeretnének csoportot indítani. Az alapítvány a Helyi Akciócsoport pályázatának köszönhetően szeptembertől sorozatot indít autizmussal élő gyerekek számára, Érted szóló szavak címmel.