A csupa szív ember, Dolgos László vehette át a Szentgyörgymezőért Díjat

Dolgos László sokat tett azért, hogy a szívműtéten átesett betegek rehabilitációját, gyógyulását segítse, most Szentgyörgymezőért díjjal ismerték el.

Idén Dolgos László, a Szív a Szívért Alapítvány alapítója vehette át Esztergomban a Szentgyörgymezőért Díjat. Emellett helyi elismeréseket is kiosztottak a Szentgyörgy­mezői Olvasókörben.

Tíz évvel ezelőtt két önkormányzati képviselő, valamint a Szentgyörgymezői Kertbarátkör vezetője alapította meg Szent György napján a Szentgyörgymezőért Díjat, melyet eddig tíz alkalommal ítéltek oda. Az idei kitüntetett méltatásában elhangzott, hogy egy olyan személy érdemli ki az elismerést, aki sokat tett azért, hogy a szívműtéten átesett betegek rehabilitációját, gyógyulását segítse. Dolgos László 1994-ben hozta létre a Szív a Szívért Alapítványt, melynek kurátoraival együtt szakembereket szólított meg és a nemes cél érdekében állított maguk mellé.

– Ő minden, látókörébe kerülő olyan civil szervezetet támogat, ahol felfedezi a jó célt, a segítő szándékot, a tenni akarást és az empátiát – mondták a kitüntetettről.

Esztergom hetedik alkalommal csatlakozott a Magyarország legszebb konyhakertjei elnevezésű versenyhez. A helyi forduló felhívására végül kilencen jelentkeztek, a zsűri szubjektív és objektív adatok alapján is értékelt. Horváth Zoltán, az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület elnöke elmondta, hogy még az azonos kategóriában szereplő kerteket is nehéz hasonlítani, hiszen mind más és más tulajdonságukkal emelkednek ki a mezőnyből.

Az eredményhirdetés alkalmával oklevelet kapott Demeter Gabriella, Milotai Richárd és Alberti Zsuzsanna, Pál Endre, Csepy Attila, és három gyermek: Béni Lilla, Béni Bálint és Kékesi Márton, közös munkájukkal.

Országos díjazásra előterjesztették Erős Miklós minikertjét, Magyar József és Lukács Andrásné zártkert és gyümölcsös kategóriájú kertjét, Argyelán József és felesége normál méretű kategóriában szereplő kertjét, és az Esztergomi Zöld Óvoda közösségi összefogással megvalósult emelt ágyásos ovi kertjét.

A Szentgyörgymezői Kertbarátkör most is terménykiállítással kedveskedett az érdeklődőknek. Ezúttal kilencen állítottak önállóan asztalt és mutatták be a veteményesüket: Dunai László I. díjat kapott, a második legtöbb pontot Dunai Gábor zsebelte be, a III. díjat Magyar József és Lukács Andrásné vehette át, míg az Argyelán család IV. díjban részesült.