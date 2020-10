Deák István rendszeresen fotózza lakóhelye szépségeit, ezúttal a császári őszt kapta lencsevégre. Tagadhatatlan: ezek az évszak csodálatos pillanatai.

A 16 éves diáknak egy Petőfi idézet is eszébe jutott fotózás közben. Ahogy írja: „Itt van az ősz, itt van újra! Ha például most egy gyalogtúrán vennénk részt akár egy parkban, egy réten vagy az erdőben, azt tapasztalnánk, hogy ez bizony már a színkavalkád és a lombhullás évszaka. a természet, azon belül is a fák levelei új színbe öltöznek és később ezek a színpompás falevelek a lombhullásnak köszönhetően beborítják az utakat, ezzel is díszessé varázsolva az adott tájat.”