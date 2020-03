A bokodi tehetségkutatón igazi csiszolatlan gyémántok csillogtatták meg tudásukat

Képbe lépek! címmel tehetségkutató versenyt szervezett Jónás Szabolcs, aminek válogatójára összesen 16 produkció érkezett. A tét nem volt kicsi és továbbra sem az, ugyanis számos értékes nyereménnyel lesz gazdagabb, aki megnyeri az április 18-ra szervezett döntőt. A megmérettetéseket és próbákat is a bokodi művelődési ház hozza tető alá.

Miután a zsűritagok, Patakiné Mészáros Szabina (táncos, koreográfus), Torzsa Gabriella (énekesnő), valamint Dallos Zoltán (színész, rendező), illetve a Képbe lépek! két mentora, Jónás Szabolcs, (énekes-gyermekszínész), illetve Presser Lili, (táncos-koreográfus asszisztens) helyet foglalt a zsűri pultban, elkezdődött a válogató. Minden produkció után rövid értékelés következett, amiben a zsűri nem rejtette véka alá érzéseit. – Ha kellett, kritikát is megfogalmaztak, hogy a döntő megmérettetésen mindenki a lehető legjobb formáját tudja hozni – nyilatkozta nekünk Szabi, a verseny rendezője, egyben mentora.

Egyöntetű véleményük alapján minden induló annyira tehetségesnek bizonyult a maga kategóriájában, hogy nem is volt kérdés: mindenki továbbjutott. Jónás Szabi a verseny célját is megfogalmazta. – A verseny a tehetséges fiatalok megsegítéséért jött létre, hogy időben elkezdhessék bontogatni szárnyaikat. Amikor elérik azt az életkort és tudatosan tudják építeni saját karrierjüket, álmaik valóra válhatnak – tudtuk meg Szabitól. Kiderült, a döntő két fordulós lesz.

Az első körben minden továbbjutó színpadra léphet, de az első forduló után a versenyzők többsége kiesik. Így csak a versenyzők egy része harcolhat majd az értékes nyereményekért. Ezek között lehet egy profi hangstúdióban dalfelvétel, fotózás, többalkalmas kurzus, vagy akár mindegyik. Továbbá az összes döntős lehetőséget kap arra, hogy szerepeljen a verseny egyelőre nem publikált főcímdalában, valamint a döntőre való felkészülésben mentori támogatásban részesülni, illetve közös koncertre.

Elvarázsolták a zsűrit

A versenyre érkező 16 fiatal tehetség, különböző kategóriákban nevezett. A színpadon 12 énekes, 3 versmondó és 1 táncos küzdött a döntőbe jutásért. A Képbe lépek! című tehetségkutatónak rövid időn belül híre ment. Érkeztek fiatalok Nagyigmándról, Kecskédről, Tatáról és Oroszlányról, természetesen a házigazda település versenyzőin túl. Olyan örökzöldek is hallhatóak voltak, mint a „Most múlik pontosan”, Szabó Balázs Bandájától a Bájoló, vagy éppen a Nox együttestől a Tűztánc. Híres musicaldalok is felcsendültek, ketten pedig megpróbálkoztak az idegen nyelvvel, és angolul énekeltek. Jónás Szabi elmondta, hogy nagyon várja már a versenyzőkkel a közös munkát, hiszen mindig öröm olyan fiatalokkal dolgozni, akik nemcsak tehetségesek, hanem alázatosak is, és talán ez a legfontosabb ebben a szakmában.