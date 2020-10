86 évesen is vászonra veti álmai tájait a fiatal lelkű vérteskethelyi nagymama

Egy hangulatos kis parasztház előtt állunk, csengő nincs, csak a kutya ugatása jelzi jöttünket. Gyors bemutatkozás után kedvesen invitálnak be minket a takaros házikó nappalijába. Itt ücsörög kedvenc karosszékében Juli néni, vagyis Feró Júlia. A 86 éves nagymama érkezésünkkor is egy festményen dolgozik. Kérésünkre kis időre lerakja az ecsetet és az életéről mesél.

– Gyerekként is nagyon vonzott a természet, az erdők, a virágok, a fák. Iskolában kitűnő rajzoló voltam, akkor még Budapesten éltem. Egy rajzversenyen még egy kerékpárt is nyertem, ami abban az időben nagy dolog volt. Petőfinek a Szeptember végén című verséről kellett képet festenünk – kezdte a történetet Juli néni, aki arra kért minket, hogy tegeződjünk. Mint mondta: csak a teste öreg, a lelke még mindig fiatal.

– Művészetet szerettem volna tanulni a gimnáziumban, de nem vettek fel, mert osztályidegen voltam. Mivel nagyon ügyes volt a kezem, azt tanácsolták, jelentkezzek elektroműszerész képzésre, mert ahhoz nagy kézügyesség kell – folytatta Júlia, aki az iskola után 21 évesen férjhez ment. Ekkor egy időre abbahagyta a festést. A gyerekek, a munka és a háztartás mellett nem maradt ideje a szenvedélyére. Azonban házassága hamar zátonyra futott, ekkor újra a festészetben találta meg a boldogságát.

– Egymás utáni két évben voltam Zebegényben festőtáborban. Akkor festettem az egyetlen portréképemet is. Nagyon jó tanáraim voltak, nagyon sokat tanultam tőlük, sok új technikát mutattak meg nekem. Azt mondták tehetséges vagyok, és folytassam a festést – mesélt tovább. Komolyabban azonban csak nyugdíjasként vette kezébe újra az ecsetet.

– Sokat jártam a természetbe, ha valami szépet megláttam, lefotóztam, majd otthon leültem a vászon elé és a fényképről megfestettem a tájat. De a modern technikát is segítségül hívom. A Youtube-csatornáin sok festő oszt meg videót különböző technikákról – árulta el Juli néni, aki öreg fejjel is beült az „iskolapadba”: elvégzett egy újabb festőkurzust, igaz ezt online. Sőt, nemrég egy díjat is bezsebelt, a XII. The Talent Képzőművészeti Pályázaton festészet kategóriában oklevelet kapott. Több művét a vérteskethelyi községházán is kiállították. Júlia egyébként a nagybányai festő, Balla György dédunokája, akire nagyon büszke.