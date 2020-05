Tanácsosi címmel ismerték el a komáromi tűzoltó alezredes évtizedes munkáját

Tűzoltósági tanácsosi címet adományozott Áder János köztársasági elnök Csordás János tűzoltó alezredesnek. A Komárom-Esztergom megyei tűzoltósági főfelügyelő idén 26 éve szerelt fel a Komáromi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságra, a díjjal kitartó, eredményes munkáját ismerték el.

Csordás János húszévesen egy olyan szakmát keresett, ahol nincs vége a munkának a munkaidő végével, egy hivatást, ahol az emberek javát szolgálhatja éjjel-nappal. Az eltelt évek tanúsága szerint ezt sikeresen megtalálta. Elmondása szerint lassan húsz éve nem volt kikapcsolva a telefonja.

– Végigjártam minden beosztást, így lettem gépjárművezetőből alezredes, hogy aztán a beavatkozásnál megszerzett tapasztalataimat átadhassam a fiatalabbaknak. Olyan szakmát kerestem, amely egyben a hivatásom, életpályám is. Mindenképpen segíteni szerettem volna. Így lettem tűzoltó, holott a családomban előttem még senki nem dolgozott a tűzoltóknál. Ez az első munkahelyem. Nem is akartam mást csinálni – árulta el az alezredes, akinek egyik legemlékezetesebb esete, amikor a 2013-as nagy hóhelyzetben egy tíz hónapos szívbeteg gyermekhez kellett eljutnia, aki az autópályán ragadt.

– Otthonról riasztottak. Varga Szabolccsal indultam az M1-es autópályára, oda, ahová – a hatalmas hótorlaszok miatt – csak a szántóföldön át vezetett út. Menet közben két elakadt kamionnak, gyerekeket szállító busznak is segítettünk. Minket egy tíz hónapos szívbeteg kisgyermekhez hívtak. Összesen 2,5 óra alatt tettük meg azt a 20 kilométert, amely elválasztotta őt tőlünk. Csak annyit tudtunk: a kocsisorban egy szürke Mazdában ülnek – emlékezett vissza a történetre a tűzoltó.

– Az édesapával folyamatos telefonkapcsolatban voltunk. Nehezítette a dolgot, hogy a családfő többször kikapcsolta a készüléket, az akkumulátor egyre alacsonyabb töltöttségi szintje miatt. Végül gyalog elindultunk egymás felé és az ácsi lehajtónál találkoztunk. Az úti cél az ipari park parkolójánál volt, ahonnan mentőhelikopterrel szállították kórházba a kislányt. A kórházból az édesapa telefonált, hogy a gyermek jól van, másnap hazaengedik. Szerencse, hogy épségben megúszta – mesélte az alezredes, akit legjobban egy vonatbaleset műszaki mentése érintett meg.

– Két vonatszerelvény ütközött egymásnak a komáromi rendezőpályaudvaron. Percekbe telt még a sérült megközelítése is, mert a 27 ezer voltos felsővezeték is leszakadt, így először a biztonságos megközelítést kellett megoldanunk. Azután jött a neheze. Egy mozdony roncsaiból kiszabadítani valakit emberpróbáló feladat. Sikerült, így örömmel emlékszem vissza. A mozdonyvezető miután felépült, köszönetet mondott nekünk. A mi szakmánkban többnyire a jó dolgok tartják bennünk a lelket. Ha újrakezdhetném, akkor is tűzoltó lennék – mondta a tanácsos.