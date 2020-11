Számtalan karambol történt Komárom-Esztergom megye útjain vagy az ide vezető szakaszokon októberben. Közülük több is emberéletet követelt.

Szörnyű és tragikus volt az október Komárom-Esztergom megyében, a balesetek tekintetében. Szinte nem telt el úgy nap, hogy ne érkezett volna hír a rendőrségtől vagy a katasztrófavédelemtől frontális karambolokról, amelyek több esetben sajnos emberéletet is követeltek. Íme néhány októberi tragédia, amelytől minden ember szíve összeszorul.

Elhunyt édesanya, sérült terhes kismama az 1-es úton

Sokkoló és mérhetetlen tragédia történt Ács és Gönyű között az 1-es főúton, amelyben vétlenként egy édesanya hunyt el egy gondatlan előzés miatt. Az édesanya gyermekével utazott, az ütközést nem tudta elkerülni. A szerencsétlenségben ketten könnyebben és ketten súlyosabban megsérültek. Egy 4 éves gyermek lábszárcsont-törést szenvedett, míg egy terhes kismamát mellkassérülésekkel és bordatöréssel szállítottak kórházba.

Kettészakadt autó az 1119-es úton Tarjánnál

A szörnyű baleset során egy Volkswagen Golf közlekedett Héreg irányából Tarján felé, amikor egy balra ívelő kanyarban a menetirány szerinti jobb oldali murvás útpadkára lesodródott, ahol megcsúszott és a szemközti forgalmi sávba áttérve ütközött a szemből érkező Skoda Fabiával. A balesetben egy 32 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A karambol során a Volkswagen teljesen kettészakadt.

Kerékpárját toló gyalogost gázoltak halálra Bábolnánál

A tragédia a 8151-es úton Bábolnánál. A baleset során egy 69 éves ácsi férfi sötét ruházatban Bábolna irányából Ács felé az út mellett tolta kivilágítatlan kerékpárját, amikor egy tiszaföldvári sofőr elgázolta. Az idős férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen belehalt sérüléseibe.

Horrorbaleset az M1-es autópályán

A fővárosból kifelé vezető oldalon, Biatorbágy térségeben, a 19-es kilométerszelvénynél történt a szörnyű tragédia. A halálos baleset során egy kisbusz és egy kisteherautó ütközött frontálisan a terelt szakaszon. A karambol során mindkét jármű sofőrje a helyszínen életét vesztette. A helyszínelés több órán keresztül tartott.

Felismerhetetlenségik roncsolódott autó a síneken

Már a hónap első napja szerencsétlenséggel kezdődött. Almásfüzitőnél egy tehervonat ütközött össze frontálisan egy személyautóval, amely motortere a karambol következtében teljesen megsemmisült. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az autót a sofőrjének még a vonat érkezése előtt sikerült elhagynia, így nem történt tragédia.

11 éves gyereket gázoltak el a zebrán

A megváltozott út- és látásviszonyok tekintetében egyre nagyobb figyelmet kell fordítani a kijelölt gyalogos-átkelőhelyekre, hogy időben tudjunk reagálni az útra lépő gyalogosok esetén. Sajnos ezt mulasztotta el az a sofőr, aki Tatabányán egy 11 éves gyereket ütött el a zebrán. A sofőr nem adta meg az elsőbbséget. A gyermek az ütközés következtében meg is sérült.

Ráfutásos baleset az M1-esen: fejtetőn landolt az autó

Óbaroknál ütközött két személyautó. Mindkét kocsiban egy-egy ember utazott, akik szerencsére sérüléseket nem szenvedtek és önerejükből el tudták hagyni a gépjárműveket. Az egyik jármű a vízelvezető árokban fejtetőre borult, míg a másik a külső sávon állt meg.

Frontális karambol a táti elágazásnál

Két autó ütközött frontálisan a 117-es számú elkerülő út és a táti elágazás találkozásánál. A baleset során egy táblát is kidöntöttek, a kereszteződést szinte teljesen elzárta a két autó. A karambol során egy ember meg is sérült, akit a mentők kórházba is szállítottak.

Nedves útviszonyok, nagy baleset Kömlődnél

Az egyre inkább ősziessé váló útviszonyok nem megfelelő kezelése sokszor vezethet tragédiához. Csak a szerencsének köszönhető, hogy a Kömlőd előtt történt frontális baleset nem követelt emberéletet. A kanyarban az egyik autó megcsúszott és áttért a szemközti sávba, ahol egy másik személyautóval ütközött össze. A baleset során szerencsére az érintettek csak könnyű sérüléseket szenvedtek.

Szántóföldön landolt az autó a 13-as úton Komáromnál

Két autó csapódott egymásba Komáromnál a 13-as úton, melynek következtében az egyik autó fának csapódott és az út melletti szántóföldön állt meg. A tűzoltók megérkezése előtt az útról lesodródott autó sofőrjét az ott tartózkodók segítették ki a járműből. A sérült sofőrhöz mentők is érkeztek, majd kórházba szállították.

Fontos hangsúlyozni, hogy mindenkit hazavárnak. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a közlekedési balesetek 99 százaléka elkerülhető lenne, de ehhez minden közlekedésben résztvevő maximális odafigyelésére szükség van. Erről torokszorító prevenciós filmet is készítettek. Az M1-es autópályát használók is fellélegezhetnek, ugyanis a 2019-ben kezdődő, Budapest-Tatabánya közötti 71 pályakilométert érintő szakaszt korlátozások nélkül visszaadták az autósok számára. Az egyre téliesebbé váló utakon a nyári gumik lecserélése is időszerűvé vált, amely tovább segítheti a biztonságos közlekedést.